Sportingbet: Μάλμε – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένο Build A Bet*! (06/11)

Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μάλμε στο “Eleda Stadion” και στις 22:00, o ΠΑΟΚ υποδέχεται την Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μάλμε – Παναθηναϊκός!

Όλα για το «διπλό»

Με στόχο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές επιτυχίες ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε κόντρα στη Μάλμε στην Σουηδία. Οι «πράσινοι» μπορεί να ξεκίνησαν δυναμικά την παρουσία τους στη διοργάνωση με την εκτός έδρας νίκη (4-1) επί της Γιουνγκ Μπόις, ωστόσο, η συνεχεία δεν ήταν ανάλογη, καθώς ήρθαν οι δύο ήττες από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και την Φέγενορντ. Πλέον το «τρίποντο» είναι επιτακτική ανάγκη για την ομάδα του Μπενίτεθ, εφόσον θέλει να μείνει κοντά στις θέσεις που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα Play-offs. Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, εκτός αποστολής έμεινε ο Πελίστρι, παρότι προπονείται εδώ και μέρες κανονικά και οι τραυματίες Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες. Αντίθετα, στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού επέστρεψε ο Μπακασέτας, με την συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Χωρίς νίκη μέχρι στιγμής στο Europa League η Μάλμε, η οποία παίζει ένα από τα… τελευταία της χαρτιά απόψε, καθώς ακολουθεί αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Στο 4.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός χωρίς να δεχθεί γκολ.

Sportingbet: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις με Build A Bet* στο Live!

Ασταμάτητος για το «τρίποντο»

Να εκμεταλλευτεί το αγωνιστικό μομέντουμ των τελευταίων ημερών και να πανηγυρίσει την 2η του νίκη στο Europa League θέλει απόψε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις. O «δικέφαλος του βορρά», μετά την εκτός έδρας ήττα (3-1) από την Θέλτα «τρέχει» αήττητο σερί έξι αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, σκοράροντας 20 γκολ! Το κλίμα στους Θεσσαλονικείς είναι στα ύψη και οι Ελβετοί δεν αποτελούν φόβητρο για να αλλάξουν κάτι τέτοιο. Στ’ αγωνιστικά ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Κεντζιόρα, με τον Θυμιάνη ν’ αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Στο 6.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει πρώτος στο ματς ο Γιακουμάκης.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ