Sportingbet: Καϊράτ – Ολυμπιακός με Ενισχυμένο Build A Bet*! (09/12)

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει στην Αστάνα (17.30) την Καϊράτ και με μπροστάρη τον Ελ Κααμπί θέλει νίκη ελπίδας.

Για την πρώτη νίκη στη League Phase

Ο Ολυμπιακός πάλεψε για μια ιστορική ανατροπή, αλλά τελικά υπέκυψε με 4-3 στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ηταν η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός πέτυχε 3+ γκολ σε ευρωπαϊκό αγώνα και παρ’ όλα αυτά ηττήθηκε Αυτή ήταν η τρίτη ήττα του στη League Phase και πλέον ο Ολυμπιακός δίνει στην Αστάνα ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη σεζόν του στη διοργάνωση. Παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα επηρεάσουν απευθείας το παιχνίδι, η αναμέτρηση διεξάγεται σε γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα. Ο Ολυμπιακός παραμένει χωρίς νίκη στα τελευταία 10 παιχνίδια του στο Champions League (2 ισοπαλίες, 8 ήττες), με τον Μεντιλίμπαρ να τονίζει: «Πάμε σε κάθε ματς για τη νίκη, να δείξουμε τον καλό μας εαυτό και να μην σκεφτόμαστε καμία πίεση ή άγχος». Ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με 23 τέρματα σε 28 εμφανίσεις. Αυτό θα είναι και το προτελευταίο παιχνίδι του Μαροκινού πριν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.60 να νικήσει ο Ολυμπιακός με μηδέν παθητικό.

Να σπάσει το αρνητικό σερί

Η Καϊράτ προέρχεται από την ήττα με 3-2 στην έδρα της Κοπεγχάγης, σε ένα παιχνίδι όπου ουσιαστικά απείλησε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα της στη League Phase, ενώ έχει συλλέξει έναν βαθμό από το εντός έδρας 0-0 με την Πάφο. Καμία ομάδα δεν έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από ανοιχτό παιχνίδι στο Champions League φέτος από την Καϊράτ, η οποία ταξιδεύει στο ματς με μια ιδιαίτερα σημαντική απουσία: τον νεαρό φορ Σατπάγεφ. Η πρωταθλήτρια Καζακστάν έχει ολοκληρώσει τις εγχώριες υποχρεώσεις της από τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Αστάνα. Η τελευταία ομάδα που απέτυχε να βρει δίχτυα στα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League ήταν η Κόζιτσε το 1998.

