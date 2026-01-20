ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης με Build A Bet* στο Live!

Με εννέα αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 19:45, η Γαλατασαράι υποδέχεται την Ατλέτικο και στις 22:00, Μαρσέιγ και Λίβερπουλ κοντράρονται στο “Velodrome”.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης!

Στόχος η οκτάδα!

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο “Rams Global Stadyumu”, όπου Γαλατασαράι και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους με μοναδικό στόχο τη νίκη. Οι μεν γηπεδούχοι θα… κυνηγήσουν το 2×2 για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες ελπίδες στην προσπάθεια που κάνουν για να πλασαριστούν στην πρώτη οκτάδα. Οι δε φιλοξενούμενοι για να παραμείνουν στις θέσεις που θα τους οδηγήσουν απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στη μία νίκη υπέρ των «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι στην πιο πρόσφατη επίσκεψη τους στην έδρα της Γαλατασαράι πανηγύρισαν το «διπλό» με σκορ 2-0. Στο 4.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η ομάδα της Μαδρίτης με μηδέν παθητικό.

Sportingbet: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ με PriceBoosts!

Mε τη δύναμη της έδρας

Με την ψυχολογία στα ύψη υποδέχεται η Μαρσέιγ απόψε την Λίβερπουλ στο κατάμεστο “Velodrome”, έχοντας ως στόχο το «τρίποντο» που θα τις δώσει ελπίδες να εισέλθει στην πρώτη οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα. Οι Γάλλοι βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, προέρχονται από δύο σερί νίκες σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα σκοράροντας 14 γκολ συνολικά και θέλουν να εξαργυρώσουν την αγωνιστική τους άνοδο με νίκη κόντρα στην Λίβερπουλ. Από την άλλη, οι «κόκκινοι» μετά την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Μπέρνλι έχασαν ακόμα περισσότερο έδαφος από την κορυφή της Premier League. To ενδεχόμενο να βγουν εκτός των εισιτηρίων που θα οδηγήσουν στο Champions League της νέας σεζόν είναι ορατό, εκτός κι αν ξεκινήσει αντεπίθεση διαρκείας από την ομάδα του Σλοτ. Στο 7.50 να σκοράρει πρώτος στον αγώνα ο Γκρίνγουντ, ο οποίος μετρά τέσσερα γκολ στις δύο πρόσφατες αναμετρήσεις των Γάλλων.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα