Sportingbet: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης με Build A Bet* στο Live!

Με εννέα αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 19:45, η Γαλατασαράι υποδέχεται την Ατλέτικο και στις 22:00, Μαρσέιγ και Λίβερπουλ κοντράρονται στο “Velodrome”.

Στόχος η οκτάδα!

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο “Rams Global Stadyumu”, όπου Γαλατασαράι και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους με μοναδικό στόχο τη νίκη. Οι μεν γηπεδούχοι θα… κυνηγήσουν το 2×2 για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες ελπίδες στην προσπάθεια που κάνουν για να πλασαριστούν στην πρώτη οκτάδα. Οι δε φιλοξενούμενοι για να παραμείνουν στις θέσεις που θα τους οδηγήσουν απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στη μία νίκη υπέρ των «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι στην πιο πρόσφατη επίσκεψη τους στην έδρα της Γαλατασαράι πανηγύρισαν το «διπλό» με σκορ 2-0. Στο 4.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η ομάδα της Μαδρίτης με μηδέν παθητικό.

Mε τη δύναμη της έδρας

Με την ψυχολογία στα ύψη υποδέχεται η Μαρσέιγ απόψε την Λίβερπουλ στο κατάμεστο “Velodrome”, έχοντας ως στόχο το «τρίποντο» που θα τις δώσει ελπίδες να εισέλθει στην πρώτη οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα. Οι Γάλλοι βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, προέρχονται από δύο σερί νίκες σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα σκοράροντας 14 γκολ συνολικά και θέλουν να εξαργυρώσουν την αγωνιστική τους άνοδο με νίκη κόντρα στην Λίβερπουλ. Από την άλλη, οι «κόκκινοι» μετά την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Μπέρνλι έχασαν ακόμα περισσότερο έδαφος από την κορυφή της Premier League. To ενδεχόμενο να βγουν εκτός των εισιτηρίων που θα οδηγήσουν στο Champions League της νέας σεζόν είναι ορατό, εκτός κι αν ξεκινήσει αντεπίθεση διαρκείας από την ομάδα του Σλοτ. Στο 7.50 να σκοράρει πρώτος στον αγώνα ο Γκρίνγουντ, ο οποίος μετρά τέσσερα γκολ στις δύο πρόσφατες αναμετρήσεις των Γάλλων.

