Sportingbet: Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (06/01)

Η δράση στην EuroLeague επιστρέφει δυναμικά απόψε, με οκτώ αναμετρήσεις να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Φενερμπαχτσέ και αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μιλάνο.

Sportingbet: Build A Bet* στο Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός

Στην Πόλη με αυτοπεποίθηση 

Με ανεβασμένη ψυχολογία και ξεκάθαρο στόχο τη συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης τον τελευταίο καιρό. Το πρόσφατο «διπλό» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έδωσε ώθηση στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν το νικηφόρο τους σερί και να πλησιάσουν την πρώτη τετράδα. Απέναντί τους, ωστόσο, θα βρουν μια ομάδα που διανύει εξαιρετική περίοδο. Η Φενερμπαχτσέ με εννέα νίκες στα τελευταία δέκα ματς δείχνει ασταμάτητη και έχοντας και την πρόσφατη «παράδοση» των δύο ομάδων στο πλευρό της έχει ένα μικρό προβάδισμα, καθώς έχει επικρατήσει στις τρεις τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό.

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μιλάνο!

Ψάχνει απαντήσεις

Στο “Telekom Center Athens”, ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει άμεση αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Μιλάνο με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη πλευρά, η Μιλάνο περνά περίοδο αγωνιστικής αστάθειας. Με τρεις συνεχόμενες ήττες και ρεκόρ 9-10, οι Ιταλοί έχουν υποχωρήσει στη 12η θέση και αναζητούν επειγόντως ένα θετικό αποτέλεσμα για να μη χάσουν επαφή με την οκτάδα. Το… έργο τους απόψε μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς παραδοσιακά δυσκολεύονται στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες.

