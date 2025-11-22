Sportingbet: Ενισχυμένη Απόδοση στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός! (23/11)

Στις 17:00, o Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Πανσερραϊκού και στις 21:00, AEK και Άρης κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με… αέρα Μπενίτεθ

Να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί θα επιδιώξει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. Οι «πράσινοι» από την έλευση Μπενίτεθ και μετά παρουσιάζουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που μας είχαν συνηθίσει με την έναρξη του Πρωταθλήματος. Το «διπλό» στο Μάλμε για το Europa League και η εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ έχουν ανεβάσει στα ύψη την ψυχολογία του «τριφυλλιού», το οποίο ταξίδεψε στις Σέρρες με στόχο να πάρει μία… ρεβάνς – κατά κάποιο τρόπο – για την περσινή απώλεια βαθμών αλλά και να προσθέσει ακόμα τρεις βαθμούς στο… σακούλι του. Στην τελευταία θέση με μόλις μία νίκη βρίσκονται τα «λιοντάρια» που αν δεν αλλάξουν ριζικά την εικόνα τους θα είναι το πρώτο μεγάλο φαβορί για τον υποβιβασμό.

«Κιτρινόμαυρο» ντέρμπι

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ΑΕΚ και Άρης θα «μονομαχήσουν» για την κατάκτηση των τριών βαθμών. Προφανώς, βάση «φόρμας» και έδρας η Ένωση είναι το φαβορί για τη νίκη που θα την κρατήσει σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή. Δύο συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα μετρούν οι Θεσσαλονικείς, με αποτέλεσμα να πέσουν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Άπαντες στον Άρη ψάχνουν μία καλή εμφάνιση που θα τους δώσει ξανά ώθηση και η αποψινή αναμέτρηση είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ξεκινήσουν την αντεπίθεσή τους. Πάντως, τελευταία φορά που πήραν «διπλό» στην έδρα της ΑΕΚ ήταν το 2022, επικρατώντας με 2-1!

