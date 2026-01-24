ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Eνισχυμένη Απόδοση στο Ατρόμητος – Παναθηναϊκός! (25/01)

Στις 20:00, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και νωρίτερα Άρης και Λεβαδειακός κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη.

Sportingbet: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Επιστροφή στις νίκες

Με μοναδικό στόχο το «τρίποντο» που θα τον επαναφέρει στις επιτυχίες, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» μετά την βαριά ήττα (4-0) της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ βλέπουν πως τα περιθώρια για την τετράδα έχουν στενέψει ακόμα περισσότερο και θα χρειαστεί να υπερβάλλουν εαυτό. Μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Μπενίτεθ ήρθε ισόπαλη στο Europa League κόντρα στην Φερεντσβάρος «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την συμμετοχή της στα νοκ άουτ play-offs της διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις κόντρα στους Περιστεριώτες τα τελευταία χρόνια κρύβουν αρκετές συγκινήσεις, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το πρώτο του «διπλό» στο Πρωτάθλημα από το 2023 σε αντίθεση με το Κύπελλο, όπου μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες!

Sportingbet: Άρης – Λεβαδειακός με PriceBoost!

Με… φόρα ο Λεβαδειακός!

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου Άρης και Λεβαδειακός κοντράρονται στην αναμέτρηση που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής. Την επιστροφή τους στις νίκες θα ψάξουν οι «κιτρινόμαυροι», μετά την ήττα με 1-0 στην έδρα της Λάρισας την προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα του Χιμένεθ μπορεί να ξεκίνησε δυναμικά το νέο έτος, αλλά ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και ήττα στον κάμπο την προσγείωσαν στην 7η θέση. Ασταμάτητος δείχνει ο Λεβαδειακός που δίκαια έχει κατακτήσει το… βραβείο της ευχάριστης φετινής έκπληξης του Πρωταθλήματος. Οι Βοιωτοί παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο, διαθέτουν την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία και έχουν πετάξει εκτός τετράδας τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Παπαδόπουλου έχει όλα τα… φόντα να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Άρη, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι στιγμής.

