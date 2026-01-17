Sportingbet: Eνισχυμένη Απόδοση στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός!

Το ντέρμπι της Αθήνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στις 21:00, ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα. Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Sportingbet: Άρης – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live!

Το ντέρμπι της Αθήνας

Με την «μονομαχία» ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ολοκληρώνεται το δεύτερο μισό της 17ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Το σύνθημα νίκης επικρατεί και στα δύο «στρατόπεδα», ωστόσο, για διαφορετικό λόγο. Στην Ένωση για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και στο «τριφύλλι» για να μειώσει την διαφορά από την 4η θέση και τον Λεβαδειακό που αγωνίζεται αύριο στην έδρα του Παναιτωλικού. Μεσοβδόμαδα, κι οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου, με την ΑΕΚ να γνωρίζει οδυνηρό αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Παναθηναϊκό να βγάζει εκτός τον Άρη. Δύο συνεχόμενες νίκες ο απολογισμός των «κιτρινόμαυρων», όταν υποδέχονται τους «πράσινους» στην έδρα τους.

Sportingbet: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ με PriceBoost!

Φουλ για κορυφή

Τη νίκη που θα του δώσει το δικαίωμα να βρεθεί ξανά στην 1η θέση της βαθμολογίας θέλει απόψε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ. Ο «δικέφαλος αετός» με την κατάκτηση των τριών βαθμών θα προσπεράσει τον Ολυμπιακό, του οποίου η αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα αναβλήθηκε μετά από αίτημα των «ερυθρολεύκων». Η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, καθώς προέρχεται από πρόκριση στο Κύπελλο μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Με ανεβασμένη ψυχολογία είναι και ο ΟΦΗ, ο οποίος έκανε την έκπληξη στο Κύπελλο, έβγαλε εκτός την ΑΕΚ και πλέον ονειρεύεται για τον 2ο συνεχόμενο τελικό του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Κόντη έχει δείξει σοβαρά σημάδια ανάκαμψης και θα παραταχτεί στην Τούμπα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ