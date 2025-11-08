Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ! (09/11)

Στις 21:00 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Όλα για τη νίκη

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι με… φόντο την κατάκτηση των τριών βαθμών. Κι οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες μεσοβδόμαδα στο Europa League. Το «τριφύλλι» με γκολ του Τζούρισιτς επικράτησε (1-0) της Μάλμε στην Σουηδία, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε επίδειξη δύναμης (4-0) εντός έδρας κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις. Αμφότεροι θα ψάξουν το «τρίποντο» απόψε, ωστόσο, για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Η ομάδα του Μπενίτεθ για να μειώσει κάπως την διαφορά από τους πρωτοπόρους. Θυμίζουμε πως με 12 βαθμούς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΠΑΟΚ για να παραμείνει στην κορυφή. Ο «δικέφαλος» πάλι, για να παραμείνει μόνος 1ος και με νίκες σε όλα τα ντέρμπι του Big4!

Η «παράδοση»

Κάπου στη μέση χωρίζεται η «παράδοση» τα τελευταία χρόνια, όταν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο. Πιο συγκεκριμένα, στα τελευταία έξι ματς των δύο ομάδων, το «τριφύλλι» μετρά δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά» και μία ήττα που συνδυάστηκε με πρόκριση στα πέναλτι στα ημιτελικά του Κυπέλλου τον Φεβρουάριο του 2024. Στον αντίποδα οι Θεσσαλονικείς, πανηγύρισαν το «διπλό» την προπέρσινη σεζόν, ενώ δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις το 2023 έληξαν ισόπαλες. Αξιοσημείωτο είναι πως και στα έξι ματς σκόραραν και οι δύο ομάδες.

