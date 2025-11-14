Sportingbet: Ελλάδα – Σκωτία με PriceBoosts! (15/11)

Στις 21:45, η Ελλάδα υποδέχεται την Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου των Προκριματικών του Μουντιάλ.

Χωρίς άγχος για τη νίκη

Να κλείσει νικηφόρα την πορεία της στα Προκριματικά του Μουντιάλ μπροστά στο κοινό της θέλει απόψε η Ελλάδα κόντρα στην Σκωτία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν τα κατάφερε να βρεθεί για 3η φορά στην ιστορία στην τελική φάση ενός Μουντιάλ, καθώς Δανία και Σκωτία κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς αν και ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς την πορεία της επικρατώντας με 5-1 της Λευκορωσίας στο Φάληρο, δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Η εντός έδρας ήττα (3-0) από την Δανία σε συνδιασμό με αυτήν (3-1) από την Σκωτία στη Γλασκώβη έκοψε τα… φτερά των διεθνών μας. Το τελειωτικό χτύπημα για την «γαλανόλευκη» ήρθε στις 12 Οκτωβρίου με την ήττα (3-1) από την στην Κοπεγχάγη όπου εξανέμισε και τις τελευταίες ελπίδες. Απόψε, αναμένονται αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει συμπεριλάβει στις κλήσεις του, τον Τεττέη, ο οποίος διανύει εξαιρετική σεζόν με την Κηφισιά.

Η «παράδοση»

Για 6η φορά στην ιστορία τους Ελλάδα και Σκωτία έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο κάποιας διοργάνωσης. Τρεις νίκες μετρούν οι Σκώτσέζοι, ενώ δύο φορές έχει πανηγυρίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Το πρώτο «ραντεβού» τον δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1994, όταν βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο για τα προκριματικά του Euro. Αμφότερες μέτρησαν από μία εντός έδρας νίκη με 1-0. Τον περασμένο Μάρτιο, έχει μείνει αξέχαστο το 3-0 μέσα στη Γλασκώβη για το Nations League, απαντώντας στην ήττα (1-0) του Φαλήρου. Και στις 9 Οκτωβρίου καταγράφεται η τελευταία αναμέτρηση, με την Σκωτία να επικρατεί με 3-1 και βάσει ουσιαστικά τέλος στα… όνειρα της παρουσίας μας στα τελικά του Μουντιάλ.

