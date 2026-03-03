ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Build A Bet* στο Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο!

Στις 22:00, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο κοντράρονται στο “Camp Nou” στο πλαίσιο του 2ου αγώνα της ημιτελικής φάσης του Κόπα ντελ Ρέι. Στις 22:45, τα φώτα πέφτουν στη Λισαβόνα και στην αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Πόρτο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Ψάχνει το… θαύμα!

Σπουδαία αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο Camp Nou, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης του Κόπα ντελ Ρέι, που θα κρίνει και την ομάδα που θα βρεθεί στον τελικό. Το 4-0 υπέρ των «ροχιμπλάνκος» στις 12 Φεβρουαρίου δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του Σιμεόνε, ωστόσο, η Μπαρτσελόνα έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω!

Η ομάδα του Φλικ θα παλέψει για την μεγάλη ανατροπή χωρίς τον Λεβαντόφσκι, ενώ εκτός θα βρίσκεται και ο… μαέστρος του κέντρου των «μπλαουγκράνα», Ντε Γιόνγκ. Στον αντίποδα, η Ατλέτικο θα δώσει βάσει κυρίως στο ανασταλτικό της κομμάτι και με… όπλο τις αντεπιθέσεις θα ψάξει ένα γκολ που θα της σφραγίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό. Εκτός ο Μπάριος για την ομάδα της Μαδρίτης. Στο 3.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν Over 1,5 σουτ εντός εστίας οι Γιαμάλ και Σέρλοθ.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Σπόρτινγκ – Πόρτο!

Για το προβάδισμα

Το πρώτο ματς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας δίνουν απόψε Σπόρτινγκ και Πόρτο στο Jose Alvalade. Αμφότερες, έχουν ως στόχο να πάρουν προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα και να διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό. Όποια το καταφέρει θα είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς θ’ αντιμετωπίσει τη νικήτρια από το ζευγάρι Τορένσε – Φάφε, ομάδες από την 2η και 3η κατηγορία της Πορτογαλίας. Σε 116 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες η Σπόρτινγκ μετρά 33 νίκες, η Πόρτο 49, ενώ 34 μας ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Φέτος, στις 30 Αυγούστου οι «δράκοι» πέρασαν νικηφόρα (2-1) από την έδρα της Σπόρτινγκ, ενώ στις 9 Φεβρουαρίου μοιράστηκαν (1-1) τον βαθμό της ισοπαλίας στο Dragao. Κι οι δύο αναμετρήσεις ήταν στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος. Στο 5.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να επικρατήσουν τα «λιοντάρια» και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

