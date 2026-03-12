Sportingbet: Build A Bet* στο Live του Παναθηναϊκός – Μπέτις!

Στις 19:45, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις για το Europa League και στις 22:00, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε στην Σλοβενία για το Europa Conference League.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Μπέτις με PriceBoost!

«Πράσινο» μομέντουμ

Να εξαργυρώσει την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπέτις στο πλαίσιο της 1ης αναμέτρησης της φάσης των «16» του Europa League. Oι «πράσινοι» έχουν ως στόχο να πάρουν προβάδισμα στο ζευγάρι και να τα δώσουν όλα στον επαναληπτικό της Ισπανίας την επόμενη εβδομάδα, όπου θα κριθεί και το «εισιτήριο» της πρόκρισης. Για να φτάσει έως εδώ η ομάδα του Μπενίτεθ χρειάστηκε να βγάλει εκτός την Βικτορία Πλζεν στα νοκ – άουτ, ενώ από την άλλη, οι Ανδαλουσιανοί πέρασαν απευθείας, καθώς τερμάτισαν στην 4η θέση της League Phase. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, στα θετικά για το «τριφύλλι» οι επιστροφές των Σιώπη και Τσιριβέγια, έρχονται να αντικαταστήσουν τις απουσίες των τιμωρημένων Μπακασέτα, Τουμπά και Ερνάντεθ. Στο 2.55 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Τετέι.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Τσέλιε – ΑΕΚ!

Ρεβάνς και βήμα… πρόκρισης!

Με το θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Τσέλιε θα επιδιώξει να φύγει απόψε η ΑΕΚ στην προσπάθειά της να βρεθεί στα προημιτελικά του Europa Conference League. Η Ένωση με τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase με αποτέλεσμα να βρεθεί απευθείας στους «16», ενώ από την άλλη η Τσέλιε χρειάστηκε να βγάλει εκτός στα playoffs την Ντρίτα για να βρίσκεται απόψε και να διεκδικεί την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αμφότερες, γνωρίζονται από την μεταξύ τους αναμέτρηση στην κανονική διάρκεια της σεζόν, με τους Σλοβένους να έχουν επικρατήσει με 3-1 εντός έδρας του «δικέφαλου αετού». Στο 3.80 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η ΑΕΚ και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

