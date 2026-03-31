Sportingbet: Build A Bet* στο Live του Ουγγαρία – Ελλάδα!

Στις 20:00 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στην Puskas Arena στο δεύτερο της τεστ ενόψει του Nations League. Τέσσερα «εισιτήρια» που οδηγούν στα τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου κρίνονται απόψε!

Δυνατό τεστ

Την ευκαιρία να βγάλει κρίσιμα συμπεράσματα ενόψει του Nations League έχει απόψε η Ελλάδα, η οποία κοντράρεται με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για μία σειρά ανεπίσημων αγώνων, που θα συνεχιστεί τον Ιούνιο κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία ή Ουαλία με τον Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να κάνει δοκιμές και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέα πρόσωπα. Την περασμένη Παρασκευή, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη, αφού και τρεις ταλαιπωρούνται από ίωση, η οποία τους άφησε εκτός προπονήσεων. Από την άλλη, εκτός «μάχης» τέθηκε για την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ, Βάργκα. Αυτή θα είναι η 23η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Δέκα νίκες μετρά η Εθνική, έξι η Ουγγαρία, ενώ έξι αναμετρήσεις έχουν λήξει ισοπαλία.

Τελικοί πριν τα… τελικά!

Τέσσερα «εισιτήρια» που οδηγούν στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου κρίνονται απόψε στις 21:45. Βοσνία – Ιταλία, Κόσοβο – Τουρκία, Σουηδία – Πολωνία και Τσεχία – Δανία τα ζευγάρια που θα «μονομαχήσουν» με μοναδικό στόχο την παρουσία τους στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Αν το 90λεπτο των αγώνων λήξει ισόπαλο, ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

