Sportingbet: Build A Bet* στο Ατρόμητος – ΑΕΚ!

Στις 19:30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου και στις 21:00 o Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 25η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Μένει κορυφή

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει στην 1η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την «λευκή» ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με την εντός έδρας νίκη της (1-0) επί της ΑΕΛ πήρε τα ηνία στην… κούρσα του τίτλου.

Η ομάδα του Νίκολιτς προέρχεται από σπουδαίο «διπλό» στο Europa Conference League (4-0) επί της Τσέλιε, όπου έκανε το μεγάλο βήμα για να βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και πλέον η ψυχολογία της βρίσκεται στα ύψη. Στον αντίποδα, ο Ατρόμητος δείχνει τον τελευταίο καιρό να βρίσκει μία ισορροπία στις εμφανίσεις του με αποτέλεσμα να ανέβει στην 8η θέση. Οι Περιστεριώτες θέλουν να αποφύγουν τα playouts και αυτό θα επιδιώξουν τις επόμενες δύο αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Βρήκε ρυθμό

Να συνεχίσει στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις των τελευταίων ημερών θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Παναιτωλικό στην Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, η ψυχολογία τους είναι στα ύψη και ο στόχος του «τρίποντου» είναι το κύριο ζητούμενο στην αναμέτρηση με τους «Αγρινιώτες».

Η 4η θέση και τα playoffs έχουν εξασφαλιστεί για την ομάδα του Μπενίτεθ, η οποία μεσοβδόμαδα πήρε μία ιστορική νίκη κόντρα στην Μπέτις (1-0) για το Europa League και έκανε ένα σημαντικό… βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η επικράτηση (2-1) επί της Κηφισιάς την προηγούμενη αγωνιστική έδωσε βαθμολογική… ανάσα στον Παναιτωλικό, ο οποίος θα τα δώσει όλα για να αποφύγει τα playouts, ψάχνοντας παράλληλα και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Με 24 βαθμούς οι Αγρινιώτες είναι στην 10η θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω από τον Ατρόμητο και την 8η θέση.

