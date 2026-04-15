Sportingbet: Build A Bet* στο Άρσεναλ – Σπόρτινγκ!

Η Άρσεναλ θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Σπόρτινγκ και σύμμαχος είναι η παράδοση.

Όταν κερδίζει το πρώτο ματς… προκρίνεται

Η Άρσεναλ υπέστη ήττα σοκ από την Μπόρνμουθ εντός έδρας και είδε τη Σίτι να πλησιάζει επικίνδυνα και να την απειλεί. Οι Gunners ωστόσο πριν το ντέρμπι με τους «Πολίτες» καλούνται να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Champions League. Άλλωστε, το πρώτο βήμα έγινε στην Πορτογαλία, όπου επικράτησαν 1-0 χάρη στο γκολ του Χάβερτς στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ηταν το 8ο ματς απέναντι στα «Λιοντάρια» όπου δεν ηττήθηκε. Παράλληλα, όταν η Άρσεναλ κερδίζει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας σε διπλούς νοκ-άουτ ευρωπαϊκούς γύρους, προκρίνεται στις 19 από τις 20 περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019-20 στο Europa League.

Η φετινή πορεία των Λονδρέζων είναι εξαιρετική, καθώς έχουν καταγράψει 10 νίκες σε 11 αγώνες στο Champions League (1 ισοπαλία), επίδοση που τους κατατάσσει μεταξύ των πιο αποτελεσματικών ομάδων στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω μόνο από τη Μπάγερν. Επιθετικά, ο Μαρτινέλι πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, με άμεση συμμετοχή σε γκολ κάθε 63 λεπτά κατά μέσο όρο. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.40 για νίκη της Άρσεναλ σε Ημίχρονο και Τελικό.

Κάκιστη η παράδοση

Η Σπόρτινγκ δεν μπόρεσε να κάνει μια δεύτερη υπέρβαση στη διοργάνωση, αφού ηττήθηκε από την Άρσεναλ εντός έδρας. Εντός συνόρων πέρασε το εμπόδιο της Εστρέλα και παραμένει στο κυνήγι της Πόρτο. Δύσκολη η προσπάθειά της για την ανατροπή στο Λονδίνο και η παράδοση δεν είναι σύμμαχος. Ειδικότερα, η Σπόρτινγκ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ εκτός έδρας αγγλική ομάδα από τον Μάρτιο του 2005, όταν είχε επικρατήσει της Μίντλεσμπρο. Έκτοτε μετρά πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες σε δέκα επισκέψεις της στο Νησί. Μάλιστα, μακριά από τη Λισσαβόνα δυσκολεύεται, με μόλις μία νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της στη διοργάνωση και συνολικά πολύ αρνητικό απολογισμό σε νοκ-άουτ εκτός έδρας αναμετρήσεις, όπου παραμένει χωρίς νίκη από το 1970.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ