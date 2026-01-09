Sportingbet: Ατρόμητος – Ολυμπιακός με Build A Bet* στο Live!

Στις 19:30, o Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Για το «τρίποντο»

Να ξεκινήσει με το… δεξί τη νέα χρονιά στο Πρωτάθλημα θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να προέρχονται από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, ωστόσο, οι δύο διαδοχικές ισοπαλίες με Άρη και Κηφισιά ήταν αρκετές για να τον ρίξουν από την κορυφή. Σημαντική απουσία για ακόμα ένα ματς αυτή του Ελ Κααμπί, ο οποίος αγωνίζεται με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το πάλεψε κόντρα στον ΠΑΟΚ στα Playoff του Κυπέλλου ο Ατρόμητος αλλά αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Περιστεριώτες μπορεί να βρίσκονται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο, δείχνουν αρκετά σημάδια βελτίωσης τον τελευταίο καιρό. Με σημείο αναφοράς την επικράτηση τους επί του ΠΑΟΚ (2-0) στο Πρωτάθλημα πριν δύο αγωνιστικές θέλουν να επαναλάβουν ακόμα μία έκπληξη στη φετινή σεζόν.

Φαβορί ο ΠΑΟΚ

Την 12η νίκη στο Πρωτάθλημα θα ψάξει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει να εξαργυρώσει την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου με μία καλή εμφάνιση που θα συνδυαστεί με την κατάκτηση των τριών βαθμών. Με 35 βαθμούς η ομάδα του Λουτσέσκου είναι στην 3η θέση, έχοντας ένα βαθμό διαφορά από τον 2ο Ολυμπιακό και δύο από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Αποδυναμωμένος (αποχώρησαν Τσάβες & Κοντούρης) και όχι στο καλύτερο του… φεγγάρι ο Παναιτωλικός θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να μείνει κοντά στο γκρουπ των θέσεων 5-8. Οι δύο διαδοχικές ήττες στο Πρωτάθλημα και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από τον Άρη έχουν φέρει αρκετή γκρίνια στο Αγρίνιο.

