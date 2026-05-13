Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός!

Στις 22:00, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στη Roig Arena, στο πλαίσιο του 5ου και τελευταίου αγώνα των Playoffs της EuroLeague.

Και στο βάθος… Final Four!

Το πιο κρίσιμο ματς της χρονιάς καλείται να βγάλει απόψε εις πέρας ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Βαλένθια στην Roig Arena και η νικήτρια ομάδα θα πάρει και το «εισιτήριο» για το Final Four. Αμφότερες, έδειξαν την δυναμική τους σε αυτές τις τέσσερις αναμετρήσεις που προηγήθηκαν, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης έχουν επιτευχθεί τέσσερα break στη συγκεκριμένη φάση της EuroLeague.

Όσον αφορά τ 'αγωνιστικά, ο Σλούκας παρέμεινε στην Αθήνα και δεν υπολογίζεται από τον Αταμάν, ενώ στις «νυχτερίδες» προέκυψε πρόβλημα με τον Κι, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί κανονικά. Σίγουρα εκτός για την ομάδα του Μαρτίνεθ είναι οι Πουέρτο και Λόπεζ – Αροστέγκι.

Ανοιχτή η 2η θέση

Σε Φάληρο και Τούμπα πέφτουν απόψε τα φώτα της 5ης αγωνιστικής των Playoff του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Ο τίτλος μπορεί να έχει κριθεί, ωστόσο, η 2η θέση παραμένει ακόμα ερωτηματικό, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να την… κυνηγούν.

Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Παναθηναϊκό και στην Θεσσαλονίκη, ο «δικέφαλος του βορρά» φιλοξενεί την ΑΕΚ. Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό κίνητρο και ίσως από απόψε να κριθεί ποια ομάδα θα τερματίσει πίσω από την Ένωση.

