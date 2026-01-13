ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παρτιζάν – Ολυμπιακός! (14/01)

Στις 20:30, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν στην αναμέτρηση που ανοίγει την… αυλαία της 22ης αγωνιστικής. 

Sportingbet: Παρτιζάν – Ολυμπιακός με PriceBoosts!

Να χτίσει σερί

Το 2×2 και την 13η νίκη του στη EuroLeague θα… κυνηγήσει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από εντός έδρας επικράτηση (95-80) κόντρα στην Μπάγερν και με ρεκόρ 12-8 βρίσκονται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η νίκη είναι πρωταρχικός στόχος για την ομάδα του Μπαρτζώκα στην προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί εντός της πρώτης τετράδας, όπου έχει απόσταση δύο νικών. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, Έβανς και Φαλ παραμένουν σταθερά εκτός, ενώ από το αποψινό ματς θα απουσιάσει ο Μόρις, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς με την Μπάγερν, καθώς και ο Τζόουνς, λόγω συμφωνίας των δύο ομάδων στην μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι μετά από καιρό οι ΜακΚίσικ και Νιλικίνα. Σε πολύ κακό… φεγγάρι είναι η Παρτιζάν, η οποία με ρεκόρ 6-15 βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι Σέρβοι θα παραταχτούν χωρίς τους Πάρκερ, Μπράουν, Νάκιτς, Μίλτον, Μποσνιάκοβιτς πράγμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποψινή τους αποστολή. Στο 2.30, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός με 10 ή παραπάνω πόντους. 

Sportingbet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ!

Για μία θέση στα ημιτελικά

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα «μονομαχήσουν» με στόχο την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Αμφότεροι έχουν ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Οι μεν «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κρατήσουν τα… σκήπτρα της περσινής επιτυχίας τους και οι δε «ασπρόμαυροι» να πανηγυρίσουν για 9η φορά στην ιστορία τους. Υπενθυμίζεται πως αν το ματς λήξει ισόπαλο οδηγείται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι και ο νικητής του ζευγαριού θ’ αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός – Άρης στους «4» της διοργάνωσης. Στο 4.40 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να επικρατήσουν οι Πειραιώτες και να σκοράρουν οι δύο ομάδες.

