Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παρί – Ολυμπιακός!

Στις 21:45, o Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην “Αdidas Arena” κόντρα στην Παρί στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League.

Με… φόντο το πλεονέκτημα

Με στόχο να πανηγυρίσει το «διπλό» στην έδρα της επικίνδυνης Παρί θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 19-10 βρίσκονται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν σε σχέση με τους υπόλοιπους διεκδικητές της τετράδας. Στ’ αγωνιστικά, Φαλ, Γουόκαπ και Έβανς παραμένουν εκτός, ενώ Βεζένκοφ και Μόρις είναι αμφίβολοι. Από την άλλη πλευρά, η Παρί μπορεί να βρίσκεται στην 16η θέση, όμως αποτελεί μία από τις πιο απρόβλεπτες ομάδες της διοργάνωσης. Στο 2.70 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός με 10 ή παραπάνω πόντους το ματς.

Για το προβάδισμα

Στις 19:45, Γαλατασαράι και Λίβερπουλ κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη. Αμφότερες, βρέθηκαν αντιμέτωπες και στην League Phase με τους Τούρκους να επικρατούν με 1-0. Στις 22:00 είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις Αταλάντα – Μπάγερν, Ατλέτικο – Τότεναμ και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Στο Μπέργκαμο το… έργο των Βαυαρών αναμένεται δύσκολο, καθώς οι Ιταλοί εντός έδρας παρουσιάζονται αρκετά ανταγωνιστικοί. Στην Μαδρίτη, η ομάδα του Σιμεόνε έχει τον πρώτο λόγο για το προβάδισμα στο ζευγάρι και στο Νησί, η Μπαρτσελόνα θέλει να εκμεταλλευτεί την αστάθεια που παρουσιάζει η Νιουκάστλ στα τελευταία ματς και να πανηγυρίσει το «διπλό».

