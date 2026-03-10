ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παρί – Ολυμπιακός!

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παρί - Ολυμπιακός!

Στις 21:45, o Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην “Αdidas Arena” κόντρα στην Παρί στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League.

Sportingbet: Παρί – Ολυμπιακός σε Live Streaming*!

Με… φόντο το πλεονέκτημα

Με στόχο να πανηγυρίσει το «διπλό» στην έδρα της επικίνδυνης Παρί θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 19-10 βρίσκονται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν σε σχέση με τους υπόλοιπους διεκδικητές της τετράδας. Στ’ αγωνιστικά, Φαλ, Γουόκαπ και Έβανς παραμένουν εκτός, ενώ Βεζένκοφ και Μόρις είναι αμφίβολοι. Από την άλλη πλευρά, η Παρί μπορεί να βρίσκεται στην 16η θέση, όμως αποτελεί μία από τις πιο απρόβλεπτες ομάδες της διοργάνωσης. Στο 2.70 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός με 10 ή παραπάνω πόντους το ματς.

Sportingbet: Build A Bet* & PriceBoosts στο Champions League!

Για το προβάδισμα
Στις 19:45, Γαλατασαράι και Λίβερπουλ κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη. Αμφότερες, βρέθηκαν αντιμέτωπες και στην League Phase με τους Τούρκους να επικρατούν με 1-0. Στις 22:00 είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις Αταλάντα – Μπάγερν, Ατλέτικο – Τότεναμ και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Στο Μπέργκαμο το… έργο των Βαυαρών αναμένεται δύσκολο, καθώς οι Ιταλοί εντός έδρας παρουσιάζονται αρκετά ανταγωνιστικοί. Στην Μαδρίτη, η ομάδα του Σιμεόνε έχει τον πρώτο λόγο για το προβάδισμα στο ζευγάρι και στο Νησί, η Μπαρτσελόνα θέλει να εκμεταλλευτεί την αστάθεια που παρουσιάζει η Νιουκάστλ στα τελευταία ματς και να πανηγυρίσει το «διπλό».

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα