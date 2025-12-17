Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ! (18/12)

Στις 21:15, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στο “Τelekom Center Athens” για την 17η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 22:00, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα για το Conference League.

Για το 2×2

Με ανεβασμένη ψυχολογία από το «διπλό» στην έδρα της Φενερμπαχτσέ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι «πράσινοι» θέλουν να… χτίσουν ένα νέο νικηφορό σερί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Με ρεκόρ 10-6, η ομάδα του Αταμάν βρίσκεται στην 4η θέση, δύο νίκες μακριά από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, στα θετικά συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή του Χολμς, ωστόσο, η συμμετοχή του στην 12άδα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής σεζόν και δίκαια είναι μέχρι στιγμής οι Ισραηλινοί, καθώς με ρεκόρ 12-4 βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Ιτούδη με… όπλο την επίθεση της έχει βάλει από νωρίς τις βάσεις για τα Play offs, με την κατάκτηση του τροπαίου να αποτελεί και ο βασικός της στόχος. Στο 4.10, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει 15+ πόντους στο ματς.

«Κλειδώνει» οκτάδα!

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα της δώσει το απευθείας «εισιτήριο» στη φάση των «16» του Europa Conference League, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θεωρείται το φαβορί για τη νίκη κόντρα στους Ρουμάνους. Το «τρίποντο» θα εξασφαλίσει στην ΑΕΚ εκτός από την πρόκριση, αποφυγή αντιπάλου από το top-8 μέχρι τα προημιτελικά και πλεονέκτημα έδρας τόσο στους «16» όσο και στους «8». Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Ρέλβας προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να βρεθεί στην ενδεκάδα, ενώ αντίθετα ο Μουκουντι ακολούθησε ατομικό και δύσκολα θα βρίσκεται στην αποστολή. Παράλληλα, εκτός είναι οι Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό που είναι τραυματίες, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπισιτς. Στο 4.80, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει πρώτος στον αγώνα ο Γιόβιτς.

