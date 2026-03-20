Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας!

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 32η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens.

Σύνθημα… τελικού

Τη δεύτερη σερί νίκη του μπροστά στους οπαδούς του θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Οι «πράσινοι» χρειάζονται πάση θυσία την 18η νίκη στη EuroLeague για να παραμείνουν εντός δεκάδας αρχικά και στη συνέχεια να κυνηγήσουν μία θέση στην πρώτη εξάδα. Χωρίς προβλήματα αναμένεται να παραταχτεί η ομάδα του Αταμάν, η οποία με την επιστροφή Λεσόρ στη θέση «5» δείχνει να δυναμώνει ξανά κάτω από τη ρακέτα. Με ρεκόρ 18-13, ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην 6η θέση και γνωρίζει πως μία νίκη απόψε θα του δώσει σοβαρό πλεονέκτημα ενόψει των play-offs.

Οι Σέρβοι που θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ιζούντου, προέρχονται από σπουδαία νίκη επί της Φενερμπαχτσέ, κάτι που έχει ανεβάσει την ψυχολογία τους στα ύψη στην τελική ευθεία της κανονικής σεζόν. Πάντως, στην έδρα του Παναθηναϊκού δεν καταφέρνουν να φύγουν με ψηλά το κεφάλι τα τελευταία χρόνια, καθώς μετρούν 4 συνεχόμενες ήττες.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:45, είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, με την Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται τη Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μετά τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες θα ψάξει την επιστροφή της νίκες, που θα την κρατήσει με… ασφάλεια στην κορυφή της διοργάνωσης. Σπουδαία «μάχη» αναμένεται στη Λιθουανία, ανάμεσα στην Ζαλγκίρις και την Ρεάλ.

Οι γηπεδούχοι «καίγονται» για μία θέση στα play-in, ενώ αντίθετα, η Ρεάλ έχει ως στόχο το πλεονέκτημα ενόψει των play-offs. Στις 21:45, ολοκληρώνεται η 32η αγωνιστική με την αναμέτρηση Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί αν θέλουν να ελπίζουν στο… θαύμα των play-in θα πρέπει να φύγουν με το «ροζ» φύλλο αγώνα από το Astroballe κόντρα στους αδιάφορους Γάλλους.

