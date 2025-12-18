Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Βιλερμπάν! (19/12)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, θέλοντας να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί που «τρέχει» στη EuroLeague.

Sportingbet: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν με PriceBoosts!

Κωδικός… νίκη

Με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, o Ολυμπιακός φιλοξενεί την Βιλερμπάν στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τρεις σερί ήττες (Ερυθρό Αστέρα & Μπαρτσελόνα εκτός – Βαλένθια εντός) με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός δεκάδας με ρεκόρ 8-7. Η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του Μπαρτζώκα, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει και η αποψινή αντίπαλος δεν… τρομάζει. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, Έβανς, Γουόρντ, Φαλ παραμένουν σταθερά εκτός. Με ρεκόρ 3-12 οι Γάλλοι βρίσκονται στην τελευταία θέση, με την πιο πρόσφατη τους νίκη να καταγράφεται εντός έδρας στις 14 Νοεμβρίου κόντρα στην Παρτιζάν. Στο 4.50, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει και τις 4 περιόδους ο Ολυμπιακός.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:30, είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, με την Εφές να υποδέχεται την Ντουμπάι στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι προέρχονται από σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ζαλγκίρις και με ανεβασμένη ψυχολογία θα ψάξουν το 2×2, καθώς έχουν μείνει αρκετά πίσω στον πίνακα της βαθμολογίας. Στις 20:00, Ζαλγκίρις και Παρτιζάν κοντράρονται στο Κάουνας, με τους Λιθουανούς να ψάχνουν απαντήσεις μετά την κακή εμφάνιση κόντρα στην Εφές. Η ομάδα του Μασιούλις έχει όλα τα… φόντα για να κατακτήσει τη νίκη που θα την κρατήσει εντός οκτάδας. Στις 21:45, Ερυθρός Αστέρας και Μπολόνια διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στο Βελιγράδι, με τους Σέρβους να προέρχονται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Αντίθετα, οι Ιταλοί επικράτησαν με 86-68 της Παρτιζάν και με ρεκόρ 8-8 πλησίασαν την 10άδα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ