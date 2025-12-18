ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Βιλερμπάν! (19/12)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, θέλοντας να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί που «τρέχει» στη EuroLeague.

Sportingbet: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν με PriceBoosts!

Κωδικός… νίκη

Με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, o Ολυμπιακός φιλοξενεί την Βιλερμπάν στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τρεις σερί ήττες (Ερυθρό Αστέρα & Μπαρτσελόνα εκτός – Βαλένθια εντός) με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός δεκάδας με ρεκόρ 8-7. Η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του Μπαρτζώκα, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει και η αποψινή αντίπαλος δεν… τρομάζει. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, Έβανς, Γουόρντ, Φαλ παραμένουν σταθερά εκτός. Με ρεκόρ 3-12 οι Γάλλοι βρίσκονται στην τελευταία θέση, με την πιο πρόσφατη τους νίκη να καταγράφεται εντός έδρας στις 14 Νοεμβρίου κόντρα στην Παρτιζάν. Στο 4.50, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει και τις 4 περιόδους ο Ολυμπιακός.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:30, είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, με την Εφές να υποδέχεται την Ντουμπάι στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι προέρχονται από σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ζαλγκίρις και με ανεβασμένη ψυχολογία θα ψάξουν το 2×2, καθώς έχουν μείνει αρκετά πίσω στον πίνακα της βαθμολογίας. Στις 20:00, Ζαλγκίρις και Παρτιζάν κοντράρονται στο Κάουνας, με τους Λιθουανούς να ψάχνουν απαντήσεις μετά την κακή εμφάνιση κόντρα στην Εφές. Η ομάδα του Μασιούλις έχει όλα τα… φόντα για να κατακτήσει τη νίκη που θα την κρατήσει εντός οκτάδας. Στις 21:45, Ερυθρός Αστέρας και Μπολόνια διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στο Βελιγράδι, με τους Σέρβους να προέρχονται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Αντίθετα, οι Ιταλοί επικράτησαν με 86-68 της Παρτιζάν και με ρεκόρ 8-8 πλησίασαν την 10άδα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα