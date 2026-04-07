Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης!

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και στις 21:30, o Παναθηναϊκός δοκιμάζεται κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana.

Sportingbet: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σε Live Streaming*!

Στόχος η κορυφή

Με μοναδικό στόχο να κλειδώσει το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των Playoffs, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εκτός έδρας νίκη τους επί της Βιλερμπάν… έπιασαν την Φενερμπαχτσέ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πλέον όλα φαντάζουν ιδανικά δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της regular season στη EuroLeague.

Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά εκτός του Τζοούνς ο Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών. Με ρεκόρ 22-13 και μόλις μία νίκη λιγότερη από τους Πειραιώτες η Ρεάλ θα παραταχτεί στο ΣΕΦ με στόχο να παραμείνει στην πρώτη τετράδα. Το πλεονέκτημα έδρας είναι το κύριο ζητούμενο για την ομάδα του Σκαριόλο, η οποία προέρχεται από ήττα – έκπληξη (98-96) την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Μπασκόνια. Τρεις συνεχόμενες εντός έδρας νίκες μετρά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ. Στο 1.87 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 2+ τρίποντα ο Βεζένκοφ.

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός!

Κόντρα στην «παράδοση»

Το πρώτο του «διπλό» μετά από 13 χρόνια στην έδρα της Μπαρτσελόνα θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» χρειάζονται πάση θυσία τη νίκη κόντρα στους Καταλανούς για να διατηρήσουν… ζωντανές τις ελπίδες τους για την πρώτη εξάδα και την αποφυγή των Play-In. Η ομάδα του Αταμάν με ρεκόρ 20-15 ισοβαθμεί με τους «μπλαουγκράνα» και η αναμέτρηση αναμένεται ιδιαίτερα κομβική και για τις δύο ομάδες.

Στ’ αγωνιστικά, Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ είναι εκτός, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Γκραντ. Στον αντίποδα, χωρίς του Λαπροβίτολα και Νούνεθ θα παραταχτεί η Μπαρτσελόνα, ενώ Σατοράνσκι και Βέσελι παραμένουν αμφίβολοι. Στο 2.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός με 5 ή περισσότερους πόντους διαφορά.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ & ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ