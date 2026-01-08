ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Μπάγερν!

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Ολυμπιακός – Μπάγερν με PriceBoosts!

Για το restart

Με στόχο το νέο ξεκίνημα και την επιστροφή του στις νίκες ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν ν’ αφήσουν πίσω την κακή εμφάνιση της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της Φενερμπαχτσέ, όπου συνοδεύτηκε με ήττα και να πανηγυρίσουν την 12η νίκη τους στη διοργάνωση. Με ρεκόρ 11-8, η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στ’ αγωνιστικά, εκτός παραμένουν οι Φαλ και Έβανς, δεν θα αγωνιστεί ο Τζόουνς, ενώ αμφίβολοι είναι οι ΜακΚίσικ, Γουόρντ και Νιλικίνα. Αντίθετα, επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ και μπήκε κανονικά στην αποστολή των «ερυθρόλευκων». Από δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες προέρχεται η Μπάγερν, η οποία ταξίδεψε στην χώρα μας με ανεβασμένη ψυχολογία. Ωστόσο, οι Βαυαροί δεν έχουν κερδίσει ποτέ στο ΣΕΦ, πράγμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη της αποψινή αποστολή τους. Στο 1.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ακόμα τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. Στις 20:00, η Ζαλγκίρις φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν διακαώς τη νίκη. Αμφότερες, έχουν πέσει στις θέσεις 9 και 10 αντίστοιχα, όταν πριν ένα δίμηνο καταλάμβαναν τις δύο πρώτες του βαθμολογικού πίνακα. Σε ανοδική πορεία συνεχίζουν να βρίσκονται Μπαρτσελόνα και Μιλάνο, οι οποίες υποδέχονται την Παρτιζάν και την Εφές, αντίστοιχα. Οι έδρες έχουν τον πρώτο λόγο, με τους Σέρβους και τους Τούρκους να συγκαταλέγονται στις χειρότερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

