Κοινοποίηση: Κοιν. :
Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ! (04/12)

Με έξι αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ.

Sportingbet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με PriceBoosts!

Όλα για τη νίκη

Με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ απόψε στο ΟΑΚΑ. Οι «ερυθρόλευκοι» την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκαν από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και με ρεκόρ 8-5, έπεσαν στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά εκτός για την ομάδα του Μπαρτζώκα, οι ΜακΚίσικ, Φαλ και Έβανς, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Φουρνιέ. Αντίθετα, στα θετικά για τους Πειραιώτες η επιστροφή του Νιλικίνα, που αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στα γκαρντ. Με ίδιο ρεκόρ 8-5, αλλά στην 8η θέση βρίσκεται η Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους φαίνεται βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς τρέχει αήττητο σερί πέντε αγώνων και ταξίδεψε στην χώρα μας με ανεβασμένη ψυχολογία. Στο 2.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet, νίκη Ολυμπιακού με 10 ή παραπάνω πόντους.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

To υπόλοιπο πρόγραμμα

Στην Κωνσταντινούπολη είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, με την Εφές να υποδέχεται την Ρεάλ, η οποία προέρχεται από σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ και παρέμεινε εντός δεκάδας. Αντίθετα με ρεκόρ 5-8, η Εφές παρουσιάζει αρκετή αστάθεια στην απόδοσή της, ωστόσο, εντός έδρας είναι αρκετά ανταγωνιστική. Στις 20:30, ξεχωρίζει ο γαλλικός «εμφύλιος», με την Μονακό να φιλοξενεί την Παρί στο Πριγκιπάτο. Αμφότερες, έχουν ως στόχο τη νίκη, ωστόσο, οι Μονεγάσκοι είναι το μεγαλό φαβορί. Οι Παριζιάνοι έχουν χάσει την περσινή τους δύναμη και μοναδική πηγή κινδύνου τον Ιφί εμφανίζουν αρκετές αδυναμίες.

