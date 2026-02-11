ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας! (12/02)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας σε Live Streaming*!

Τον δυσκολεύουν οι Σέρβοι

Με κεκτημένη ταχύτητα από την επιβλητική νίκη (109-77) επί της Μπολόνια, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 17-9 βρίσκονται στην 2η θέση, ενώ έχουν και ένα ματς λιγότερο μαζί με την Φενερμπαχτσέ, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της EuroLeague. Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, οι Πειραιώτες είναι το φαβορί, αν και η «παράδοση» των τελευταίων αγώνων είναι με τους Σέρβους, καθώς μετρούν τρεις σερί νίκες, ανεξαρτήτως έδρας! Η εντός έδρας ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ σταμάτησε ένα σερί πέντε συνεχόμενων νικών για τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς παρά το άσχημο αποτέλεσμα κόντρα στους Ισραηλινούς δείχνει να έχει βρει την «φόρμα» της και με ρεκόρ 16-11 βρίσκεται στην 7η θέση της διοργάνωσης. Στο  2.10  η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να  νικήσει ο Ολυμπιακός με 10 ή παραπάνω πόντους απόψε.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:30 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της 28ης αγωνιστικής, με την Εφές να υποδέχεται την Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Λάσο μπορεί να βρίσκεται στην προτελευταία θέση, ωστόσο, μετρά διαδοχικές νίκες και θέλει να κάνει την αντεπίθεσή της αν και είναι αρκετά δύσκολο να φτάσει τις θέσεις για τα play-in. Στις 21:05, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν έρχονται αντιμέτωπες στο Ισραήλ. Αμφότερες, με ρεκόρ 12-15 βρίσκονται μαζί στις θέσεις 14-15 και ο στόχος της 10άδας είναι το κύριο ζητούμενο τους. Στις 21:30, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Παρί στο “Palau Blaugrana”, με τους Καταλανούς να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη και την ίδια ώρα η Βαλένθια υποδέχεται την Βιλερμπάν στην “Roig Arena”, με τους γηπεδούχους να προέρχονται από σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

