Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Nτουμπάι – Παναθηναϊκός!

Στις 20:30, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ντουμπάι στην Zetra Arena και στις 21:30, o Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Βαλένθια στην Ισπανία.

Για το 3Χ3

Την 19η του νίκη στην regular season της EuroLeague που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην εξάδα θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ντουμπάι. Οι «πράσινοι» μετά τις εντός έδρας διαδοχικές νίκες με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα ανέβηκαν στην 8η θέση και πλέον το ενδεχόμενο να ξεφύγουν από τα play-in είναι ανοιχτό, καθώς η 6η θέση παίζεται για πέντε ομάδες. Kαλαϊτζάκης, Χολμς και Ρογκαβόπουλος δεν υπολογίζονται από τον Αταμάν, ο οποίος πήρε μαζί του στο Σαράγεβο τον Γκριγκόνις. Τη νίκη που θα την βάλει στα play-in θα ψάξει και από την πλευρά της η Ντουμπάι, η οποία με ρεκόρ 17-15 βρίσκεται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Γκόλεματς προέρχεται από «διπλό» στην έδρα της Μπάγερν και κόντρα στο «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί. Στο 1.70 η απόδοση της Sportingbet να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός.

Στόχος το πλεονέκτημα

Ασταμάτητος δείχνει ο Ολυμπιακός τον τελευταίο καιρό και αυτό το μομέντουμ θέλει να εκμεταλλευτεί απόψε στην έδρα της Βαλένθια. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 22-11 βρίσκονται στην 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει ως στόχο την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας ενόψει playoffs και γιατί όχι να επαναλάβει τον περσινό άθλο όπου τερμάτισε στην κορυφή της regular season. Μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ, η Βαλένθια είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς. Οι «νυχτερίδες» με ρεκόρ 20-12 είναι στην 5η θέση και το ενδεχόμενο να βρεθούν εντός της τετράδας είναι αρκετά πιθανό. Στο 2.15 η απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν οι «ερυθρόλευκοι» Over 89,5 πόντους στο ματς.

