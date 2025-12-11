ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός! (12/12)

Στις 21:30, o Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο “Palau Blaugrana” για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Sportingbet: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με PriceBoosts!

Ψάχνει το restart

Επιστροφή στην δράση της EuroLeague για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ταξίδεψε στην Ισπανία για ν’ αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες μετά και το αναβληθέν ματς κόντρα στην Φενερμπαχτσέ την προηγούμενη εβδομάδα έχουν να αγωνιστούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από τις 26 Νοεμβρίου – μεσολάβησε η ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα – και θέλουν να επιστρέψουν με νίκη. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα μετρούν τέσσερις συνεχόμενες και μάλιστα δύο διαδοχικά «διπλά» και με… σύμμαχο την παράδοση θα ψάξουν την 9η νίκη τους στη διοργάνωση. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, οι Έβανς, Φαλ, ΜακΚίσικ, Μόρις και Γουόρντ δεν υπολογίζονται από τον Μπαρτζώκα. Στο 4.80, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν Over 170,5 πόντοι στο ματς.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Μεταλλαγμένη Μπάρτσα

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο “Palau Blaugrana”. Οι Καταλανοί από την έλευση του Πασκουάλ παρουσιάζουν διαφορετικό… πρόσωπο και πλέον με ρεκόρ 9-5 ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας.  Κλάιμπερν, Σενγκέλια, Πάντερ και Βέσελι αναμένεται να πάρουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες απόψε, μιας και ο Λαπροβίτολα είναι εκτός, όπως και ο Νιούνιεθ. Στο 5.50, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 20+ πόντους ο Πάντερ.

