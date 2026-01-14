ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Μπάγερν – Παναθηναϊκός! (15/01)

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 22η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 20:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν στο Μόναχο. Κόντρα στην Κόμο η Μίλαν θα ψάξει το «τρίποντο» που θα την φέρει μία… ανάσα από την κορυφή της Serie A.

Sportingbet: Μπάγερν – Παναθηναϊκός με PriceBoosts!

Με απουσίες για το «διπλό»

Με στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά στον πίνακα της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο “Sap Garden”. Οι «πράσινοι» προέρχονται από εντός έδρας νίκη κόντρα στη Μπολόνια και με ρεκόρ 13-8 βρίσκονται στην 8η θέση. Η ομάδα του Αταμάν ψάχνει να βρει ξανά την καλή της «φόρμα», καθώς η εικόνα της προβληματίζει στις τελευταίες αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, σοβαρό πλήγμα για το «τριφύλλι» η απουσία του Ναν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ εκτός έμεινε και ο Μήτογλου. Σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης δείχνει τις τελευταίες αγωνιστικές η Μπάγερν, η οποία εντός έδρας είναι άκρως ανταγωνιστική. Η έλευση του Πέσιτς έχει αλλάξει το μομέντουμ των Βαυαρών, οι οποίοι πάντως βρίσκονται στην 17η θέση με ρεκόρ 7-14. Στο 2.20 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς. 

Sportingbet: Build A Bet* στο Κόμο – Μίλαν!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Να δηλώσει «παρών» στην κούρσα του τίτλου για το Scudetto θέλει απόψε η Μίλαν, η οποία δοκιμάζεται στην έδρα της σκληροτράχηλης Κόμο. Οι «ροσονέρι» με νίκη θα πλησιάσουν στους τρεις βαθμούς την διαφορά τους από την πρωτοπόρο Ίντερ και θα μπουν για τα καλά στο… κόλπο της κατάκτησης του Πρωταθλήματος. Στ’ αγωνιστικά, επιστρέφει ο Τομόρι για την ομάδα του Αλέγκρι, ωστόσο, οι Χιμένεζ, Πάβλοβιτς και Φούλκρουγκ παραμένουν στα… πιτς. Στον αντίποδα, η Κόμο είναι η ομάδα έκπληξη της φετινής σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα. Οι νεοφώτιστοι βρίσκονται σε… τροχιά Ευρώπης, παραμένουν αήττητοι εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις και έχουν σοβαρές ελπίδες για να κάνουν τη ζημιά στην ομάδα του Μιλάνου. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΑΓΕΡΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα