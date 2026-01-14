Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Μπάγερν – Παναθηναϊκός! (15/01)

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 22η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 20:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν στο Μόναχο. Κόντρα στην Κόμο η Μίλαν θα ψάξει το «τρίποντο» που θα την φέρει μία… ανάσα από την κορυφή της Serie A.

Sportingbet: Μπάγερν – Παναθηναϊκός με PriceBoosts!

Με απουσίες για το «διπλό»

Με στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά στον πίνακα της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο “Sap Garden”. Οι «πράσινοι» προέρχονται από εντός έδρας νίκη κόντρα στη Μπολόνια και με ρεκόρ 13-8 βρίσκονται στην 8η θέση. Η ομάδα του Αταμάν ψάχνει να βρει ξανά την καλή της «φόρμα», καθώς η εικόνα της προβληματίζει στις τελευταίες αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, σοβαρό πλήγμα για το «τριφύλλι» η απουσία του Ναν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ εκτός έμεινε και ο Μήτογλου. Σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης δείχνει τις τελευταίες αγωνιστικές η Μπάγερν, η οποία εντός έδρας είναι άκρως ανταγωνιστική. Η έλευση του Πέσιτς έχει αλλάξει το μομέντουμ των Βαυαρών, οι οποίοι πάντως βρίσκονται στην 17η θέση με ρεκόρ 7-14. Στο 2.20 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Sportingbet: Build A Bet* στο Κόμο – Μίλαν!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Να δηλώσει «παρών» στην κούρσα του τίτλου για το Scudetto θέλει απόψε η Μίλαν, η οποία δοκιμάζεται στην έδρα της σκληροτράχηλης Κόμο. Οι «ροσονέρι» με νίκη θα πλησιάσουν στους τρεις βαθμούς την διαφορά τους από την πρωτοπόρο Ίντερ και θα μπουν για τα καλά στο… κόλπο της κατάκτησης του Πρωταθλήματος. Στ’ αγωνιστικά, επιστρέφει ο Τομόρι για την ομάδα του Αλέγκρι, ωστόσο, οι Χιμένεζ, Πάβλοβιτς και Φούλκρουγκ παραμένουν στα… πιτς. Στον αντίποδα, η Κόμο είναι η ομάδα έκπληξη της φετινής σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα. Οι νεοφώτιστοι βρίσκονται σε… τροχιά Ευρώπης, παραμένουν αήττητοι εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις και έχουν σοβαρές ελπίδες για να κάνουν τη ζημιά στην ομάδα του Μιλάνου.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΑΓΕΡΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ