Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός! (16/12)

Στις 19:30, o Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη και στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Βαλένθια στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός με PriceBoosts!

Ψάχνει αντίδραση

Με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τουρκία για ν’ αντιμετωπίσει την Φενερμπαχτσέ. Οι «πράσινοι» μετρούν δύο συνεχόμενες ήττες από Βαλένθια (εντός) και Μιλάνο (εκτός) με αποτέλεσμα να πέσουν στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 9-6. Πλέον, το «διπλό» είναι το κύριο ζητούμενο για την ομάδα του Αταμάν που αν χάσει απόψε θα… γράψει αρνητικό σερί ηττών στην regular season. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, μπορεί ο Οσμάν υπολογίζεται για το αποψινό ματς, ωστόσο, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Ναν και η συμμετοχή του θα κριθεί πριν το τζάμπολ. Εκτός σταθερά, οι Λεσόρ, Χολμς και Γκριγκόνις, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου. Αήττητη έξι αγώνες παραμένει η Φενερμπαχτσέ στη EuroLeague, η οποία θέλει να επιβεβαιώσει σε ακόμα ένα ματς την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Με ρεκόρ 9-5 και ένα ματς λιγότερο, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην 4η θέση. Στο 2.85, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 15+ πόντους ο Σλούκας.

Sportingbet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Βαλένθια!

«Μονόδρομος» η νίκη

Την 9η φετινή του νίκη στη EuroLeague θέλει να πανηγυρίσει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Βαλένθια στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται όπως και ο «αιώνιος» αντίπαλός του από δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες (Ερυθρός Αστέρας & Μπαρτσελόνα) και με ρεκόρ 8-6 και ένα ματς λιγότερο έπεσαν στην 10η θέση. Στ’ αγωνιστικά, Έβανς, Γουόρντ, ΜακΚίσικ και ο νεοαποκτηθείς Μόρις δεν υπολογίζονται από τον Μπαρτζώκα. Μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ, η Βαλένθια είναι από τις ομάδες που έχουν προκαλέσει αίσθηση στη φετινή διοργάνωση. Με ρεκόρ 10-5 οι «νυχτερίδες» βρίσκονται στην 2η θέση, τρέχουν σερί τεσσάρων νικών και απόψε θα ψάξουν ακόμα μία έκπληξη που θα τις κρατήσει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Στο 3.30 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν Over 176,5 πόντοι στο ματς.

