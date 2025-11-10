Sportingbet: 0% Γκανιότα* & PriceBoosts στο Παρί – Παναθηναϊκός! (11/11)

Στις 22:00 o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στην “Accor Arena”, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Live Streaming* στο Παρί – Παναθηναϊκός!

Ψάχνει αντίδραση

Να βάλει τέλος στο σερί των συνεχόμενων ηττών θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί. Αυτή θα είναι η 3η διαδοχική εκτός έδρας αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα σε μία ομάδα που την περσινή σεζόν δεν κατάφεραν να κερδίσουν ούτε στο Παρίσι, αλλά ούτε και στην Αθήνα. Τα αρκετά προβλήματα τραυματισμών, κυρίως στη θέση 5, έσπευσαν τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να κινηθούν στην απόκτηση του Φαρίντ, ο οποίος αναμένεται να μπει άμεσα στο ροτέισον του Αταμάν. Η νίκη είναι το κύριο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι ορατό το σενάριο πως αν δεν τα καταφέρει στο Παρίσι, μπορεί να βρεθεί εκτός δεκάδας. Από την άλλη η Παρί δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα – έκπληξη της περσινής χρονιάς. Πρωτοκλασάτοι παίκτες αποχώρησαν, o κόουτς Σπλίτερ έκανε το μεγάλο βήμα για την άλλη άκρη του Ατλαντικου και ο Ιφί έμεινε μόνος για να τραβήξει το… κουπί! Στο 4.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σημειωθούν over 180,5 πόντοι στο ματς.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

To υπόλοιπο πρόγραμμα

Έξι ακόμα αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες απόψε στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 18:00, η Ντουμπάι υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Οι Σέρβοι δείχνουν ασταμάτητοι μετά την αλλαγή προπονητή και έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Στις 21:00, Φενερμπαχτέ και Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντράρονται στο Μόναχο. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θέλει να κάνει το 2/2 και να καλύψει το χαμένο έδαφος που έχασε από τις προηγούμενες αγωνιστικές. Πέντε λεπτά αργότερα, η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στη Σόφια. Οι Ισραηλινοί είναι μία από τις εκπλήξεις της σεζόν και το μεγάλο φαβορί για τη νίκη κόντρα στους Βάσκους. Στις 21:30 είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις, Μπολόνια – Εφές και Βαλένθια – Ρεάλ. Τόσο οι Τούρκοι, όσο και οι Μαδριλένοι έχουν προβάδισμα νίκης βάση της αγωνιστικής τους παρουσίας.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ