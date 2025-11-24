Sportingbet: 0% Γκανιότα* & PriceBoosts στο Παναθηναϊκός – Παρτιζάν! (25/11)

Στις 21:15 o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Συνέχεια στο σερί

Την 4η συνεχόμενη νίκη του στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Παρτιζάν στο “Telekom Center Athens”. Το «τριφύλλι» θέλει να εκμεταλλευτεί το αγωνιστικό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται και την κακή αγωνιστική «φόρμα» των Σέρβων και να παραμείνει εντός της πρώτης τετράδρας του βαθμολογικού πίνακα. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, στους ήδη απόντες Χολμς, Γιουρτσεβέν και Λεσόρ προστέθηκε και ο Οσμάν, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην προηγούμενη αναμέτρηση κόντρα στη Ντουμπάι. Από δύο συνεχόμενες ήττες προέρχεται η Παρτιζάν, η οποία με ρεκόρ 4-8 βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας. Οι Σέρβοι ψάχνουν μία καλή εμφάνιση που θα τους γυρίσει το… τσιπάκι, ώστε να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν υπολογίζονται οι Κάρλικ Τζόουνς και Νάκιτς για τον Ομπράντοβιτς. Στο 5.75 η απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός με 11-15 πόντους το ματς.

To υπόλοιπο πρόγραμμα

Ακόμα πέντε αναμετρήσεις περιλαμβάνει η αποψινή βραδιά της EuroLeague με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε Τουρκία και Βουλγαρία. Στις 19:45, η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται την Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους φαίνεται πως έχει βρει τα… πατήματα της τον τελευταίο καιρό και το αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων την καθιστά φαβορί της αποψινής αναμέτρησης. Στον αντίποδα, η Μπολόνια έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στα εντός έδρας ματς, ωστόσο, εκτός έδρας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Τελευταία νίκη μακρία από το “Paladozza” καταγράφηκε στις 17 Οκτωβρίου κόντρα στη Βιλερμπάν. Στις 20:00, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στο Μπότεφγκραντ της Βουλγαρίας. Οι Ισραηλινοί είναι πρωτοπόροι και φετινή μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής στη EuroLeague. Αποτελούν το φαβόρι κόντρα στη «Βασίλισσα», η οποία με ρεκόρ 6-6 βρίσκεται στην 6η θέση.

