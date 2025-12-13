ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σούπερ προσφορές* και αποδόσεις από τη winmasters στο «Κλεάνθης Βικελίδης»!

Super League, δεύτερος γύρος, πράξη πρώτη. Περνάμε επίσημα στο δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου, με το Άρης – Ολυμπιακός (14/12, 20:00) να δεσπόζει στο κυριακάτικο πρόγραμμα.

Τέτοια ντέρμπι είναι ό,τι πρέπει για στοίχημα, συνώνυμο του οποίου είναι ασφαλώς η winmasters ! Για άλλη μία φορά, η κορυφαία στοιχηματική εταιρία στην Ελλάδα είναι εδώ για να απογειώσει το παιχνίδι σου!

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!  

Οι δύο ομάδες έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να μειώσουν την απόσταση από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» να διατηρήσουν την πρωτιά στη βαθμολογία.

Στη winmasters η κατάσταση είναι πάνω κάτω όπως τη φαντάζονται οι περισσότεροι. Ξεκάθαρο φαβορί το διπλό του Ολυμπιακού, στην τιμή του 1.48, με την ισοπαλία και τον άσο να ανεβαίνουν στο 7.30 και 4.30 αντίστοιχα.

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Αν θέλεις να ασχοληθείς με τα γκολ, το Under 2,5 έχει τον πρώτο λόγο στο 1.76, έναντι του Over 2,5 στο 2.05, με το Goal/Goal και το No Goal να παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη απόκλιση (2.30 και 1.61).

Εάν επιθυμείς να μπλέξεις με πιο ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, το anytime γκολ του πρώτου σκόρερ της Super League Ελ Κααμπί δίνεται στο 1.80. Σε bet builder αξίζει το No Goal, συνδυασμένο με το Over 5,5 κόρνερ του Ολυμπιακού και το +1,5 του Άρη στο εξαιρετικό 4.65.

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300.

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Aποκλειστικά στην winmasters τα νέο Sports Drops* που ανεβάζουν το επίπεδο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

