Σούπερ Πέμπτη με 0% γκανιότα στα Παναθηναϊκός – Βίρτους, Άρσεναλ – Λίβερπουλ και Ατλέτικο – Ρεάλ

Αυτή η Πέμπτη είναι άκρως συναρπαστική και τα έχει όλα. EuroLeague σε… πράσινο συναγερμό, Premier League με άρωμα τίτλου και μαδριλένικο ντέρμπι σε νοκ άουτ συνθήκες. Τρεις ματσάρες που θα βρείτε στην Elabet με 0% γκανιότα, φουλ «Ενισχυμένα» Bet Builders και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για κάθε αναμέτρηση της βραδιάς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.10: Over 7.5 πόντοι Σορτς – Over 6.5 ριμπάουντ Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα από τα πιο φορτισμένα παιχνίδια της σεζόν, μέσα σε κλίμα έντονης εσωστρέφειας. Οι συνεχόμενες ήττες στο ΟΑΚΑ, οι δημόσιες τοποθετήσεις διοίκησης και τεχνικού τιμ, αλλά και η ξεκάθαρη πίεση έχουν μετατρέψει κάθε παιχνίδι σε τελικό. Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του πάγκου βαραίνει την ατμόσφαιρα και κάνει το αποψινό ματς κομβικό σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικά, το 12-8 κρατά τους «Πράσινους» εκτός τετράδας και εξάδας, με την εικόνα τους να μην αντικατοπτρίζει τη δυναμική του ρόστερ. Οι ήττες από Ολυμπιακό και Μιλάνο άφησαν άσχημο αποτύπωμα, με την ομάδα να δείχνει μπλοκαρισμένη και ευάλωτη αμυντικά.

Το ΟΑΚΑ, που παραδοσιακά λειτουργεί ως όπλο, δεν έχει δώσει φέτος την ίδια σιγουριά. Απέναντι τους, η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται σε πιο σταθερό μομέντουμ. Το 10-10 συνοδεύεται από ανοδική πορεία και σημαντικά αποτελέσματα, ενώ στο πρώτο μεταξύ τους φετινό ματς επικράτησε με 92-75. Παίζει χωρίς φόβο, ειδικά απέναντι σε ομάδες υπό πίεση, και συχνά ανεβάζει ρυθμό. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει άμεσα, η ένταση και το τέμπο αναμένεται να είναι υψηλά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης – Over 2.5 γκολ – Να σκοράρει ο Βινίσιους

Το μαδριλένικο ντέρμπι δίνει ραντεβού ξανά σε νοκ άουτ συνθήκες, αυτή τη φορά στον ημιτελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ. Για την Ατλέτικο, το τρόπαιο αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς οι ελπίδες τίτλου στη La Liga έχουν περιοριστεί δραματικά. Η εμφατική νίκη με 5-2 στο πρωτάθλημα απέναντι στη Ρεάλ αποτελεί σημείο αναφοράς και απόδειξη ότι μπορεί να τη «χτυπήσει». Η Ρεάλ, από την άλλη, ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολογία και παράδοση υπέρ της στο Σούπερ Καπ. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο είναι σε καλό φεγγάρι, διαχειρίζεται τέτοιες βραδιές με εμπειρία και γνωρίζει πώς να παίρνει προκρίσεις ακόμη και όταν το ματς δεν της πηγαίνει απόλυτα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.42: Άρσεναλ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Το timing κάνει καθιστά αυτή τη συνάντηση ακόμα πιο εκρηκτική και αυτό οφείλεται και στο νέο στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι. Η Άρσεναλ έχει ρυθμό, αυτοπεποίθηση και τη μεγάλη ευκαιρία να εκτοξευθεί στην κορυφή μετά τα στραβοπατήματα των ανταγωνιστών. Σκοράρει με συνέπεια, βρίσκει λύσεις σε κάθε συνθήκη και πιέζει μέχρι τέλους. Η Λίβερπουλ πηγαίνει στο Λονδίνο με διαφορετικό βάρος. Προηγείται συχνά, αλλά δυσκολεύεται να «κλειδώσει» τα παιχνίδια της, αφήνοντας το σκορ ανοιχτό μέχρι τέλους. Στο Emirates, η Άρσεναλ βρίσκει δίχτυα με συνέπεια και το μομέντουμ δείχνει ξεκάθαρα προς τους γηπεδούχους.

