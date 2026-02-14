Σούπερ ντέρμπι στην Τούμπα, σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Τα τελευταία χρόνια αυτό το ζευγάρι έχει προσφέρει αμέτρητες συγκινήσεις. Κρίσιμες «μάχες», ανατροπές, νίκες κόντρα στα προγνωστικά. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αυτή τη φορά μπαίνουν στην αρένα της Τούμπας ως συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters

Και αυτό δίνει έξτρα… αλατοπίπερο σε ένα ντέρμπι που ούτως ή άλλως έχει τρομερή δυναμική πλέον. Κάτι σαν τις αποδόσεις της winmasters, η οποία δεν θα μπορούσε να λείψει από τον… χορό της σπουδαίας αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Από ένα ματς που θα κρίνει και πολλά για την πρωτιά στη regular season.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα

Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αποδόσεις. Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ο ΠΑΟΚ και αναμενόμενα, λόγω και της έδρας του, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Στο 2.19 συναντάμε τον άσο, με την ισοπαλία στο 3.50 και το τρίποντο της ΑΕΚ στο 3.35.

Όσον αφορά στην αγορά των γκολ, η winmasters έχει βάλει το line στο 2,5, με προβάδισμα του Under στο 1.81, αντί του Over στο 1.99.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Βέβαια, είναι σαφές πως σε τέτοια παιχνίδια έχουν πάντα το δικό τους ενδιαφέρον οι συνδυαστικές και ειδικές επιλογές. Για παράδειγμα, το combo του 1Χ μαζί με G/G προσφέρεται στο ιδιαίτερα ελκυστικό 2.35.

Όσον αφορά στους παίκτες, στο 2.55 βρίσκουμε το anytime τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη και στο 2.90 αυτό του Λούκα Γιόβιτς. Σίγουρα δεν περνούν αδιάφορα.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις