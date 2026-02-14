ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Σούπερ ντέρμπι στην Τούμπα, σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Τα τελευταία χρόνια αυτό το ζευγάρι έχει προσφέρει αμέτρητες συγκινήσεις. Κρίσιμες «μάχες», ανατροπές, νίκες κόντρα στα προγνωστικά. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αυτή τη φορά μπαίνουν στην αρένα της Τούμπας ως συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters

Και αυτό δίνει έξτρα… αλατοπίπερο σε ένα ντέρμπι που ούτως ή άλλως έχει τρομερή δυναμική πλέον. Κάτι σαν τις αποδόσεις της winmasters, η οποία δεν θα μπορούσε να λείψει από τον… χορό της σπουδαίας αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Από ένα ματς που θα κρίνει και πολλά για την πρωτιά στη regular season.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα

Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αποδόσεις. Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ο ΠΑΟΚ και αναμενόμενα, λόγω και της έδρας του, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Στο 2.19 συναντάμε τον άσο, με την ισοπαλία στο 3.50 και το τρίποντο της ΑΕΚ στο 3.35.

Όσον αφορά στην αγορά των γκολ, η winmasters έχει βάλει το line στο 2,5, με προβάδισμα του Under στο 1.81, αντί του Over στο 1.99.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Βέβαια, είναι σαφές πως σε τέτοια παιχνίδια έχουν πάντα το δικό τους ενδιαφέρον οι συνδυαστικές και ειδικές επιλογές. Για παράδειγμα, το combo του 1Χ μαζί με G/G προσφέρεται στο ιδιαίτερα ελκυστικό 2.35.

Όσον αφορά στους παίκτες, στο 2.55 βρίσκουμε το anytime τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη και στο 2.90 αυτό του Λούκα Γιόβιτς. Σίγουρα δεν περνούν αδιάφορα.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα