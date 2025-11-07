Σούπερ ντέρμπι, σούπερ απόδοση στην Interwetten!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνουν. Τα ντέρμπι στην ελληνική Super League μεταξύ των ομάδων του «Big 4», όμως, ξανά προς την… δόξα τραβούν! Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε κόντρα σε Ολυμπιακό (2-1 εντός) και ΑΕΚ (2-0 εκτός), ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ (2-0 εντός), ενώ ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ολυμπιακό (1-1) στη Λεωφόρο.

Στο θρυλικό τους γήπεδο, οι Πράσινοι φιλοξενούν τον φουλ φορμαρισμένο Δικέφαλο του Βορρά (Κυριακή 09/11, 21:00), σε ένα ντέρμπι επιβίωσης για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία απέχει έντεκα βαθμούς από αυτή του Ράζβαν Λουτσέσκου, έστω και με αγώνα λιγότερο και δεν έχει περιθώρια επιπλέον απωλειών.

Η νίκη φαντάζει μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο ΠΑΟΚ θέλει το «διπλό» για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και οκτώ συνολικά, σε ένα εντυπωσιακό σερί με επτά νίκες και απολογισμό τερμάτων 24-5.

Η Interwetten.gr παίζει… μπαλάρα στη Λεωφόρο με απόδοση 9.50, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές από μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι διώκτες του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός (στο -1) και ΑΕΚ (στο -4), οι οποίοι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας Κηφισιά (09/11, 15:00) και ΟΦΗ (09/11, 17:30) αντίστοιχα.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ, να εκτελεστούν συνολικά πάνω από 7,5 κόρνερ, να σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα ο Κάρολ Σβιντέρσκι για τον Παναθηναϊκό (για να… ρεφάρει και για το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Μάλμε), αλλά και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σέρβος είναι αποδεδειγμένα παίκτης των μεγάλων αγώνων.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Το ντέρμπι της Λεωφόρου έχει την τιμητική του στην Ελλάδα, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο συναρπαστικές αναμετρήσεις σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, αφού μεταξύ άλλων υπάρχει στην Αργεντινή το «Super Clasico» μεταξύ Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ (09/11, 21:30).

Στην Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ (09/11, 18:30), οι οποίες έχουν σημαδέψει την Premier League κατακτώντας τα τελευταία οκτώ πρωταθλήματα (έξι και δύο αντίστοιχα), δίνουν μια καθοριστική μάχη, στο κυνήγι της εκπληκτικής φέτος Άρσεναλ.

Το διήμερο, όμως, περιλαμβάνει και άλλα ντέρμπι και σπουδαίες μονομαχίες, όπου ξεχωρίζουν τα Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Σάββατο 08/11, 14:30), Γιουβέντους – Τορίνο (08/11, 19:00), Λιόν – Παρί Σεν Ζερμέν (09/11, 21:45), Ίντερ – Λάτσιο (09/11, 21:45) και Θέλτα – Μπαρτσελόνα (09/11, 22:00).

Η Interwetten.gr παίζει μπάλα παντού με αγώνες με 0% γκανιότα *, Bet Builder, εκατοντάδες ειδικές αγορές, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις για όλα τα γούστα.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

