Σούπερ καυτή Τετάρτη με 0% γκανιότα σε Παρτίζαν – Ολυμπιακός και Τσέλσι – Άρσεναλ και φουλ «Ενισχυμένα» νοκ άουτ από την Elabet

Η Παρτίζαν ζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της στην EuroLeague και οι αριθμοί το φωνάζουν. Έξι σερί ήττες, όλες με διψήφιες διαφορές, 6-15 και ψυχολογία που «σπάει» εύκολα όταν το ματς στραβώσει. Στη διαβολοβδομάδα ήρθαν διψήφιες ήττες από Μονακό και Μπαρτσελόνα, ενώ στα εγχώρια βρήκε μια ανάσα με νίκη, χωρίς αυτό να αλλάζει το συνολικό μομέντουμ.

Στο παρκέ, η εικόνα της είναι προβληματική και στις δύο πλευρές: χαμηλή παραγωγή στα τελευταία ματς και άμυνα που ανοίγει ρήγματα, ειδικά όταν ο αντίπαλος ανεβάσει ρυθμό και βρει δεύτερες επιθέσεις. Ο Ουάσινγκτον παραμένει η βασική απειλή, όμως μόνος του δεν αρκεί, τη στιγμή που αρκετοί ρολίστες είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό και το ροτέισον συνεχίζει να «χτυπιέται» από απουσίες.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 12-8 και με την αίσθηση ότι η θέση του δεν λέει όλη την αλήθεια για την ποιότητά του. Στην Πόλη ήταν ανταγωνιστικός, όμως πλήρωσε τα λάθη και τα χαμένα τρίποντα, ενώ στο ΣΕΦ καθάρισε την Μπάγερν με πιο γεμάτη εικόνα και περισσότερες λύσεις. Ο Βεζένκοφ είναι σταθερή βάση, ο Ντόρσεϊ δίνει έξτρα σκορ και το ζητούμενο στο Βελιγράδι είναι να «κλειδώσει» τον έλεγχο χωρίς να αφήσει την Παρτίζαν να πάρει πίστη. Στο πρώτο μεταξύ τους φέτος, οι Πειραιώτες επικράτησαν 80-71.

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: ένα βήμα προς το Γουέμπλεϊ. Η Τσέλσι με νέο προπονητή προσπαθεί να βρει ισορροπία σε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα, όμως εντός έδρας σκοράρει σταθερά, την ίδια στιγμή που δέχεται γκολ με ευκολία. Το πρόσφατο 5-1 στο FA Cup λειτούργησε σαν ένεση αυτοπεποίθησης και δείχνει ότι επιθετικά μπορεί να «ανάψει» όταν βρει χώρους. Η Άρσεναλ μπαίνει με ξεκάθαρα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και συνέπεια, έχοντας σερί αποτελεσμάτων και την κορυφή του πρωταθλήματος. Στο League Cup χρειάστηκε πέναλτι για να περάσει, αλλά γενικά βρίσκει δίχτυα μακριά από το σπίτι της με μεγάλη συχνότητα. Η πρόσφατη παράδοση είναι υπέρ των «Κανονιέρηδων», όμως οι ημιτελικοί δεν ακολουθούν πάντα τις… συνήθειες.

Μονό ματς στα προημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας, χωρίς παράταση: αν δεν υπάρξει νικητής, πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν ένα παιχνίδι που μοιάζει πρόωρος τελικός, με τεράστια σημασία για την ψυχολογία και τη διαδρομή προς το τρόπαιο. Η ισοπαλία στα μεταξύ τους είναι σπάνια τα τελευταία χρόνια, κάτι που «δένει» με την ένταση που βγάζουν αυτά τα ραντεβού. Ο Ολυμπιακός έρχεται από επαγγελματικό διπλό στο Περιστέρι, με έλεγχο και καθαρότητα. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, πάτησε γερά στο Αγρίνιο με 3-0, με τον Κωνσταντέλια σε πρωταγωνιστικό ρόλο και επιθετικό ξέσπασμα που τον κάνει ίσως την πιο ευχάριστη ομάδα για να παρακολουθείς.

