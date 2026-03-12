ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Kingbet Kingbet

Σούπερ έπαθλο* ανταμοιβής για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στη Euroleague!

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές μάχες της EuroLeague με δυνατά παιχνίδια που υπόσχονται θέαμα και ένταση. Οι ”ερυθρόλευκοι” στοχεύουν να αξιοποιήσουν νικηφόρα την ανισορροπία που επικρατεί στη Μονακό ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να επιστρέψει στις νίκες τις οποίες θα έχουν κυρίαρχο ρόλο στην είσοδο του στα play offs. Η βραδιά αναμένεται “καυτή” και εσύ ζείς κάθε φάση πιο έντονα παίρνοντας μέρος στο Mission , διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής , ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει μια εντυπωσιακή σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχοντας δημιουργήσει έναν ρυθμό που του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικεί σταθερά τις υψηλές θέσεις της κατάταξης. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν πρόσφατα σε μια σημαντική νίκη επί του «αιώνιου» αντιπάλου τους, κάτι που τόνωσε ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση του συνόλου.

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, βρίσκεται σε θέση “μάχης” για να διατηρήσει τη θέση του στην πρώτη οκτάδα της EuroLeague και να αποφύγει μακροχρόνιες περιπέτειες με play‑in αγώνες. Παρά τη μεγάλη μάχη για κάθε νίκη και κάποιες πρόσφατες απροσδόκητες ήττες, οι “πράσινοι” συνεχίζουν να παλεύουν κάθε παιχνίδι με στόχο να επιστρέψουν στο θετικό σερί που τους δίνει προβάδισμα για τα πλέι‑οφ. Μπορείς να ζήσεις την κάθε φάση του αγώνα σαν να είσαι μέσα στο παρκέ και να μετατρέψεις τη δράση σε κέρδος διεκδικώντας το έπαθλο* ανταμοιβής μέσα από το Mission!

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 500* Δώρα* από τη Stoiximan!

Συμμετέχεις με τις αγορές που προτιμάς, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*.

Τα δώρα* μπορούν να προσφέρουν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε κάθε νέο μέλος που θέλει να ζήσει την εμπειρία του Στοιχήματος ή του Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.
