Σούπερ διαγωνισμός*: Κερδίζεις μπάλα μπάσκετ με την υπογραφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Με τον σούπερ διαγωνισμό* του PS Blog έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μια μπάλα μπάσκετ υπογεγραμμένη από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και δύο επίσημες φανέλες του!

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μια μπάλα μπάσκετ δεν είναι ένας απλώς εξοπλισμός της δουλειάς του. Είναι η συνέχεια του ίδιου του εαυτού του. Δεν προορίζεται μόνο να βρει στόχο και να δώσει νίκες. Κουβαλά επάνω της τις σιωπηλές στιγμές που πάλεψε, τα όνειρα που δεν είπε σε κανέναν, τον ιδρώτα που έριξε μακριά από τα φώτα.

Όπως ανέφερε κι ο ίδιος στο “Off The Record” του PS Blog, για τα παιδικά του χρόνια στη Μαδρίτη «όταν σούταρα στη βροχή, στην αυλή του σπιτιού μου, προσπαθούσα να γίνω σαν τον Ντιρκ Νοβίτσκι, σαν τον Κόμπι Μπράιαντ, παίκτες που μεγάλωσα βλέποντάς τους και παίκτες που ξυπνούσα κάθε βράδυ για να παρακολουθήσω στο ΝΒΑ. Φανταζόμουν ένα κλειστό παιχνίδι, 5 δευτερόλεπτα να απομένουν, να παίρνω την μπάλα, το πλήθος».

Διαγωνισμός* | Κέρδισε μια μπάλα με την υπογραφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Φτάνοντας στο σήμερα, ο Ισπανός παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR ξεζωρίζει με την κατάθεση ψυχής που κάνει στο παρκέ και έχει κερδίσει τον κόσμο με το ήθος του.

Κι εσύ έχεις την ευκαιρία να κερδίζεις μια μπάλα μπάσκετ υπογεγραμμένη από τα χέρια του! Ο σούπερ διαγωνισμός* του PS Blog δίνει την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς να κερδίσουν:

1 μπάλα μπάσκετ με την υπογραφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

2 επίσημες φανέλες Παναθηναϊκός AKTOR Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο διαγωνισμός* ισχύει μέχρι την Πέμπτη (04/12, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες στο PS Blog.