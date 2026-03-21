Σάββατο με “ενισχυμένα” bet builders στην Premier League

Η Τσέλσι καλείται να ξεπεράσει τις τελευταίες αγωνιστικές «σφαλιάρες» σε Αγγλία κι Ευρώπη ώστε να παραμείνει δυναμικά στο κυνήγι της εξόδου στο επόμενο Champions League. Η φετινή της παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπορεί να ολοκληρώθηκε μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από την Παρί για τους «16» του θεσμού, όμως άπαντες στο Λονδίνο στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στα εγχώρια όπου αναζητούν μια ένεση ψυχολογίας.

Υπό τις οδηγίες του Λίαμ Ροσένιορ, οι Μπλε έχουν εξελιχθεί σε μια ομάδα που αρέσκεται στο ανοιχτό παιχνίδι με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις δυο πλευρές του γηπέδου. Οι Λονδρέζοι μπορεί να βρίσκουν με συνέπεια γκολ και να έχουν το τέταρτο καλύτερο ενεργητικό του πρωταθλήματος, όμως την ίδια ώρα παρουσιάζουν μεγάλες παθογένειες στην οπισθοφυλακή.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως έχουν κρατήσει μόλις μια ανέπαφη εστία στους τελευταίους 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, δείγμα της αμυντικής ανισορροπίας που επικρατεί στην ομάδα. Την ίδια ώρα η Έβερτον έχει στείλει προειδοποίηση από την προηγούμενη αγωνιστική, όταν έβγαλε το… λάδι στην Άρσεναλ, προτού τελικά καταρρεύσει στο φινάλε.

Οι Toffees βρίσκονται στην 8η θέση της Premier League και μόλις πέντε βαθμούς πίσω από την Τσέλσι, αν και με τη σειρά τους υποφέρουν από αγωνιστικές μεταπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια πάντως βάζουν δύσκολα στους Μπλε στη δική τους έδρα, με το «Hill Dickinson» να καλείται να δώσει συνέχεια στην παράδοση.

Η Λίβερπουλ έκανε το καθήκον της στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Γαλατάσαραϊ κι επιστρέφει σε ρυθμούς Premier League με στόχο να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης και στα εγχώρια. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Reds είχαν ξανακυλήσει στα αρνητικά αποτελέσματα, όμως η τεσσάρα επί των Τούρκων και η πρόκριση στους «8» του Champions League μπορεί να τους χαρίσει τα απαραίτητα ψυχολογικά εφόδια για να μπουν και πάλι στο σωστό μονοπάτι.

Στο πρωτάθλημα η απρόσμενη ήττα από τη Γουλβς σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο «Άνφιλντ» απέναντι στην Τότεναμ έβαλαν εμπόδια στο δρόμο της προς την έξοδο στον επόμενο Champions League και πλέον το τρίποντο επί της Μπράιτον κρίνεται ως επιτακτικής ανάγκης.

Την ίδια ώρα οι Γλάροι μέσα στον Μάρτιο έχουν βρει ξανά το καλό τους πρόσωπο, μετρώντας τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς για να ανέβουν στη 12η θέση. Αμφότερες οι ομάδες αρέσκονται σε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο με γρήγορο ρυθμό, όπου το γκολ και το θέαμα μπαίνουν σε πρώτο πλάνο.

Το παρελθόν έχει δείξει πως οι προηγούμενες αναμετρήσεις τους χαρακτηρίζονταν από ένα ανοιχτό παιχνίδι με ελάχιστη διακοπή του ρυθμού, όπου οι γρήγοροι επιθετικοί, όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, βρίσκουν τις στιγμές τους για να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Λιντς και Μπρέντφορντ κοντράρονται στο «Έλαντ Ρόουντ» με τους στόχους των δυο ομάδων να κινούνται σε πλήρη αντιδιαστολή. Από τη μια πλευρά οι Λονδρέζοι βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας και με σύνολο 45 βαθμών παραμένουν σε απόσταση βολής από την ευρωπαϊκή ζώνη.

Με απολογισμό 13 νίκες, 6 ισοπαλίες και 11 ήττες πρόκειται για την ομάδα με τη δεύτερη κορυφαία πορεία στο φετινό πρωτάθλημα εκτός του Bix-6, στηριζόμενη στο γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο ώστε να προκαλεί ζημιές σε αποδιοργανωμένες άμυνες. Αν και τα σκαμπανεβάσματα είναι μέρος του φετινού DNA της, παρουσιάζει μια συνέπεια μπροστά στην αντίπαλη εστία, όμως οι αμυντικές της επιδόσεις δεν είναι και οι καλύτερες.

Στα τελευταία οκτώ ματς που έχει δώσει άλλωστε έχει κρατήσει μόλις δυο φορές ανέπαφη την εστία της, γεγονός που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η Λιντς. Τα Παγώνια βέβαια διαγράφουν μια πολύ διαφορετική πορεία στην Premier League, καθώς κύριο μέλημά τους για φέτος είναι η σωτηρία.

Το σύνολο του Φάρκε απέχει μόλις τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, μετράει πέντε σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα και η φόρμα του δεν πείθει ενόψει της επίσκεψης των Bees.