Ρεβάνς, πάλι μοιρασιά ή το φαβορί; Η winmasters απογειώνει την εμπειρία σου στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης!

Την Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδος, ο Άρης βρέθηκε μία ανάσα από μία μεγάλη νίκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ωστόσο, ο Γιώργος Γιακουμάκης, στην εκπνοή του αγώνα έκανε το 1-1, στερώντας τη χαρά από τους «κιτρινόμαυρους».

Απόψε, στις 19:30, οι δύο ομάδες συναντώνται και πάλι, αυτή τη φορά για τη Super League, στο γήπεδο της Τούμπας. Και η ερώτηση είναι απλή. Θα πάρει ο Άρης την εκδίκησή του, θα έχουμε ξανά μοιρασιά ή ο ΠΑΟΚ θα επιβεβαιώσει τα υπέρ του προγνωστικά;

Με μία ματιά, οι «ασπρόμαυροι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί, με τον άσο να βρίσκεται στο 1.53. Ισοπαλία και διπλό ξεφεύγουν, αυτή τη στιγμή στο 4.25 και 6.40 αντίστοιχα.

Τιμές, που η απόκλισή τους μπορεί να σε κάνει να στρέψεις το ενδιαφέρον σου στα γκολ. Εκεί, όπου η winmasters και πάλι φροντίζει για τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας σου!

Αξιοσημείωτη ισορροπία στο line του 2,5, με το Over να τοποθετείται στο 1.83 και το Under στο 1.96. Αναφορικά με το Goal/Goal και No Goal, παρόμοια η κατάσταση, με 1.95 και 1.85 αντίστοιχα.

