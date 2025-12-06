ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ρεβάνς, πάλι μοιρασιά ή το φαβορί; Η winmasters απογειώνει την εμπειρία σου στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης!

Την Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδος, ο Άρης βρέθηκε μία ανάσα από μία μεγάλη νίκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ωστόσο, ο Γιώργος Γιακουμάκης, στην εκπνοή του αγώνα έκανε το 1-1, στερώντας τη χαρά από τους «κιτρινόμαυρους».

Απόψε, στις 19:30, οι δύο ομάδες συναντώνται και πάλι, αυτή τη φορά για τη Super League, στο γήπεδο της Τούμπας. Και η ερώτηση είναι απλή. Θα πάρει ο Άρης την εκδίκησή του, θα έχουμε ξανά μοιρασιά ή ο ΠΑΟΚ θα επιβεβαιώσει τα υπέρ του προγνωστικά;

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Όποια απάντηση και να διαλέξεις, η winmasters είναι στο πλευρό σου, για να της δώσει μεγαλύτερη αξία. Πώς; Προσφέροντάς σου τις καλύτερες προσφορές* στο μεγάλο ντέρμπι της Super League και τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

Με μία ματιά, οι «ασπρόμαυροι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί, με τον άσο να βρίσκεται στο 1.53. Ισοπαλία και διπλό ξεφεύγουν, αυτή τη στιγμή στο 4.25 και 6.40 αντίστοιχα.

 Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Τιμές, που η απόκλισή τους μπορεί να σε κάνει να στρέψεις το ενδιαφέρον σου στα γκολ. Εκεί, όπου η winmasters και πάλι φροντίζει για τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας σου!

Αξιοσημείωτη ισορροπία στο line του 2,5, με το Over να τοποθετείται στο 1.83 και το Under στο 1.96. Αναφορικά με το Goal/Goal και No Goal, παρόμοια η κατάσταση, με 1.95 και 1.85 αντίστοιχα.

Αν θέλεις να βρεις σούπερ ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τσεκάρεις τις επιλογές που σου προσφέρει η winmasters! Και να είσαι σίγουρος, δεν είσαι έτοιμος για τέτοιες αποδόσεις!

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα

Aποκλειστικά στην winmasters τα νεα Sports Drops* που ανεβάζουν το επίπεδο

