Ρεάλ – Παναθηναϊκός με πράσινο Bet Builder και 0% γκανιότα (13/11)

Η Μαδρίτη φορά τα καλά της για μια από τις πιο εμβληματικές αναμετρήσεις της EuroLeague. Ρεάλ και Παναθηναϊκός συναντιούνται ξανά σε ένα κλασικό ραντεβού. Οι «πράσινοι» είχαν φύγει νικητές από την Ισπανική πρωτεύουσα τον Φεβρουάριο του 2024, για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια και επιστρέφουν με στόχο να αποδείξουν πως εκείνη η νίκη δεν ήταν απλώς μια εξαίρεση στον κανόνα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Παναθηναϊκός (+5.5) – Ναν Over 20.5 πόντοι – Όσμαν Over 11.5 πόντοι

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σημάδια ζωής στο Παρίσι, επικρατώντας με εντυπωσιακή «100άρα». Ο Σόρτς θύμισε τον παίκτη που έλαμψε πέρυσι, ενώ η άφιξη του Φαρίντ έφερε δύναμη και σταθερότητα κάτω από το καλάθι, καλύπτοντας τα μεγάλα κενά στη ρακέτα. Ο Αταμάν βλέπει την ομάδα του να αποκτά ξανά αυτοπεποίθηση και ψάχνει συνέχεια στην προσπάθεια ανασύνταξης, απέναντι όμως στη «Βασίλισσα», κάθε λάθος κοστίζει. Η Ρεάλ, από την άλλη, έρχεται από ήττα στο ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια και παραμένει σε τροχιά αστάθειας. Οι «Μερένγκες» αλλάζουν ρυθμό από εβδομάδα σε εβδομάδα (3 ήττες, 3 νίκες, ξανά 2 νίκες, νέα πτώση), με τον Τσους Ματέο να αναζητά σταθερότητα.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Ρεάλ – Παναθηναϊκός, όλα τα ειδικά παικτών και τα bet builders της διαβολοβδομάδας, και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

• 0% γκανιότα (στο ματς του Παναθηναϊκού)

• Ενισχυμένα bet builders

• Αμέτρητα ειδικά παικτών

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Over 2.5 γκολ – Over 10.5 κόρνερ – Μπαπέ να σκοράρει

Η Γαλλία επιστρέφει στο Παρίσι με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Οι «Τρικολόρ» παραμένουν αήττητοι (3-1-0), έχουν σκοράρει 2+ γκολ στα επτά τελευταία διεθνή παιχνίδια και μετρούν τέσσερις νίκες στα πέντε πιο πρόσφατα εντός έδρας.

Η ομάδα του Ντεσάμπ λειτουργεί με συνέπεια και αυτοματισμούς, έχοντας τον Εμπαπέ μόνιμα σε ρόλο ηγέτη και σκόρερ (53 γκολ σε 88 συμμετοχές). Η Ουκρανία παλεύει για τη δεύτερη θέση, όμως έχει μία μόλις νίκη στα έξι τελευταία μεταξύ τους και δυσκολεύεται επιθετικά απέναντι στους Γάλλους.

ENΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Over 1.5 γκολ 1ο ημίχρονο – Over 2.5 γκολ – Μπέλινγχαμ να σκοράρει

Η Αγγλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της και θέλει να κλείσει με στυλ μια τέλεια προκριματική πορεία (6/6 νίκες, 18-0 γκολ). Το πρόσφατο 5-0 επί της Λετονίας έδειξε για ακόμη μία φορά τη μηχανική συνέπεια και το επιθετικό πλάτος της ομάδας του Τούχελ, που κυνηγά τρίτη συνεχόμενη νίκη με διαφορά 5+ γκολ. Ο Μπέλινγχαμ διανύει περίοδο εκρηκτικής φόρμας και καθοδηγεί μια ομάδα που λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένο σύνολο. Αντίπαλος, η Σερβία, που βρίσκεται σε μεταβατική φάση μετά την αποχώρηση του Στοΐκοβιτς, με τον Βέλικο Πάουνοβιτς να κάνει ντεμπούτο σε εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο. Η άμυνα των Σέρβων έχει δεχθεί 7 γκολ στα 3 τελευταία, δείχνοντας ευάλωτη σε υψηλό ρυθμό.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ