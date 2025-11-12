Ρεάλ-Παναθηναϊκός: Κάθε πόντος του Ναν σε επιβραβεύει στο Pamestoixima.gr (13/11)
Το Ρεάλ Μαδρίτης- Παναθηναϊκός AKTOR σε περιμένει στο Pamestoixima.gr με μοναδική προσφορά για τον Κέντρικ Ναν!
Μεγάλο παιχνίδι σήμερα (13/11, 21:45), με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αναμετράται με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Το «τριφύλλι» θέλει να ολοκληρώσει πετυχημένα τη «διαβολοβδομάδα» αυτή, μετά και τη νίκη-ανατροπή που πέτυχε στην έδρα της Παρί.
Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR | Σούπερ προσφορά* με επιβράβευση σε κάθε πόντο του Ναν
Εσύ μπορείς να ζήσεις τη σούπερ αναμέτρηση με μια μοναδική μπασκετική προσφορά! Ο Κέντρικ Ναν έρχεται… καυτός από το Παρίσι, όπου σημείωσε 20 πόντους κι εσύ επιβραβεύεσαι* μόνο στο Pamestoixima.gr.
Για κάθε πόντο του Αμερικανού γκαρντ στον αγώνα, λαμβάνεις* ένα σούπερ δώρο!
Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR | Ενισχυμένες αποδόσεις*
Επιπλέον, στο Pamestoixima.gr βρίσκεις και ενισχυμένες αποδόσεις για το σπουδαίο ματς:
- Πρώτος σκόρερ Κέντρικ Ναν – 2.15, από 1.80
- Σύνολο Πόντων Κώστας Σλούκας 14+ – 3.55, από 3.00*
- Σύνολο Πόντων Κένεθ Φαρίντ – 3.70, από 3.10*
- Παναθηναϊκός να νικήσει, Τσέντι 14+ πόντοι & Ναν 4+ ασίστ – 6.90, από 5.50*
Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στοιχηματικές επιλογές, στο Pamestoixima.gr.
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.