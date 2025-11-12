ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ρεάλ-Παναθηναϊκός: Κάθε πόντος του Ναν σε επιβραβεύει στο Pamestoixima.gr (13/11)

Bet Lock Pame stoixima

Το Ρεάλ Μαδρίτης- Παναθηναϊκός AKTOR σε περιμένει στο Pamestoixima.gr με μοναδική προσφορά για τον Κέντρικ Ναν!

Μεγάλο παιχνίδι σήμερα (13/11, 21:45), με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αναμετράται με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Το «τριφύλλι» θέλει να ολοκληρώσει πετυχημένα τη «διαβολοβδομάδα» αυτή, μετά και τη νίκη-ανατροπή που πέτυχε στην έδρα της Παρί.

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR | Σούπερ προσφορά* με επιβράβευση σε κάθε πόντο του Ναν

Εσύ μπορείς να ζήσεις τη σούπερ αναμέτρηση με μια μοναδική μπασκετική προσφορά! Ο Κέντρικ Ναν έρχεται… καυτός από το Παρίσι, όπου σημείωσε 20 πόντους κι εσύ επιβραβεύεσαι* μόνο στο Pamestoixima.gr.

Για κάθε πόντο του Αμερικανού γκαρντ στον αγώνα, λαμβάνεις* ένα σούπερ δώρο!

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR | Ενισχυμένες αποδόσεις*

Επιπλέον, στο Pamestoixima.gr βρίσκεις και ενισχυμένες αποδόσεις για το σπουδαίο ματς:

  • Πρώτος σκόρερ Κέντρικ Ναν – 2.15, από 1.80
  • Σύνολο Πόντων Κώστας Σλούκας 14+ – 3.55, από 3.00*
  • Σύνολο Πόντων Κένεθ Φαρίντ – 3.70, από 3.10*
  • Παναθηναϊκός να νικήσει, Τσέντι 14+ πόντοι & Ναν 4+ ασίστ – 6.90, από 5.50*

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στοιχηματικές επιλογές, στο Pamestoixima.gr.

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

