Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan και Bet Builder Boost 25%! (13/11)

Οι «πράσινοι» έρχονται από μεγάλο διπλό στο Παρίσι, με το οποίο έβαλαν τέλος σε σερί δύο εκτός έδρας ηττών· πρόκειται μάλιστα για το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι τους μακριά από το ΟΑΚΑ.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται πλέον στο 6-4 και, λόγω ισοβαθμίας, στη 7η θέση μαζί με Μονακό, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ έχει ρεκόρ 5-5, προέρχεται από βαριά ήττα στη Βαλένθια και ψάχνει άμεση αντίδραση στο τεράστιο ευρωπαϊκό μπασκετικό ντέρμπι της Μαδρίτης.

Άξιο αναφοράς το μαγικό ήταν το ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, το βράδυ της Τρίτης (11/11) στο Παρίσι.

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί ξανά την τριάδα των σέντερ (Χολμς, Γιουρτσεβέν, Λεσόρ). Ο Κένεθ Φαρίντ θα κληθεί να τα βγάλει πέρα απέναντι σε δύο «γίγαντες» της ρακέτας, τους Ταβάρες και Λεν.

