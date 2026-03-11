Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη φάση των «16» του Champions League. Το δεύτερο ματς θα γίνει στις 17 Μαρτίου. Ισχύουν οι κανονισμοί παράτασης και πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με τη νικήτρια του Αταλάντα – Μπάγερν.

Η «βασίλισσα» μετράει 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι (26-25 γκολ). Οι δύο ομάδες έπαιξαν και στη League Phase, με τη Σίτι να νικάει 2-1 στην ισπανική πρωτεύουσα. Οι 12 από τις 15 έως τώρα μονομαχίες τους είχαν γκολ/γκολ.

Είναι η 5η σερί σεζόν που οι δύο ομάδες συναντιούνται στα νοκ άουτ του θεσμού. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει στο ματς προσπαθώντας να βρει σταθερότητα. Είναι ανεβασμένη ψυχολογικά μετά την in extremis νίκη με 2-1 επί της Θέλτα εκτός έδρας για τη LaLiga. Να σημειωθεί ότι έχει να φέρει ισοπαλία εδώ και 22 αγώνες, μετρώντας 17 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι αήττητη εδώ και 11 επίσημες αναμετρήσεις (9 νίκες), έχοντας σκοράρει στους 12 τελευταίους αγώνες της. Πιο πρόσφατη επιτυχία της ήταν το εκτός έδρας 3-1 επί της Νιούκαστλ, το οποίο την έφερε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 2η θέση, απέχοντας επτά βαθμούς από την Άρσεναλ.

