ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη φάση των «16» του Champions League. Το δεύτερο ματς θα γίνει στις 17 Μαρτίου. Ισχύουν οι κανονισμοί παράτασης και πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με τη νικήτρια του Αταλάντα – Μπάγερν.

Η «βασίλισσα» μετράει 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι (26-25 γκολ). Οι δύο ομάδες έπαιξαν και στη League Phase, με τη Σίτι να νικάει 2-1 στην ισπανική πρωτεύουσα. Οι 12 από τις 15 έως τώρα μονομαχίες τους είχαν γκολ/γκολ.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Είναι η 5η σερί σεζόν που οι δύο ομάδες συναντιούνται στα νοκ άουτ του θεσμού. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει στο ματς προσπαθώντας να βρει σταθερότητα. Είναι ανεβασμένη ψυχολογικά μετά την in extremis νίκη με 2-1 επί της Θέλτα εκτός έδρας για τη LaLiga. Να σημειωθεί ότι έχει να φέρει ισοπαλία εδώ και 22 αγώνες, μετρώντας 17 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι αήττητη εδώ και 11 επίσημες αναμετρήσεις (9 νίκες), έχοντας σκοράρει στους 12 τελευταίους αγώνες της. Πιο πρόσφατη επιτυχία της ήταν το εκτός έδρας 3-1 επί της Νιούκαστλ, το οποίο την έφερε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 2η θέση, απέχοντας επτά βαθμούς από την Άρσεναλ.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο 3.45** και το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται στο 2.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 3,5 γκολ προσφέρεται στο 2.48**, ενώ το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.55**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και στα δύο ημίχρονα πληρώνει 8.60**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στον αγώνα που διεξάγεται στo «Santiago Bernabeu», το Over 1.5 γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης ανεβαίνει στο 2.50** από 2.35, ενώ το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Erling Haaland πάει στο 3.75** από 3.50 με την Ενίσχυση Απόδοσης.

Επιπλέον, το να βρει δίχτυα και στα δύο ημίχρονα η Ρεάλ Μαδρίτης τοποθετείται πλέον στο 3.95** (από 3.70). Με Σούπερ Ενίσχυση, ο συνδυασμός νίκη Μάντσεστερ Σίτι και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.50** (από 2.84).

Η Betsson, πάντα πρωτοπόρος και συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, εισαγάγει ακόμα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία των παικτών του στοιχήματος. Προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως είναι οι Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά πολύτιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα