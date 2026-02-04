Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ; Η winmasters είναι εδώ!

Το Κύπελλο Ελλάδας έφτασε ήδη στα ημιτελικά. Και μπορεί το απέναντι μονοπάτι για τον τελικό να έχει δύο αουτσάιντερ στα πρόσωπα του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ, όμως τούτο εδώ είναι φτιαγμένο για… τιτανομαχία.

Τα δύο μεγάλα φαβορί για τον τίτλο τίθενται αντιμέτωπα. Ο λόγος φυσικά για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Στην… αρένα ρίχνεται και η winmasters, απλώνοντας στο πιάτο μας τις καλύτερες αποδόσεις και προσφορές.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Παρ’ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, εξακολουθεί να είναι φαβορί. Στο 2.43 βρίσκουμε τη νίκη του, με το «διπλό» του ΠΑΟΚ στο 2.88 και την ισοπαλία στο 3.40.

Όσον αφορά στα γκολ, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα δίνει προβάδισμα στο Under 2,5 με 1.78, έναντι του 2.02 για το Over 2,5.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500.

Ντέρμπι χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, πάντως, δεν είναι ντέρμπι, δεν έχει την ίδια… γλύκα. Και η winmasters είναι εδώ για να την προσφέρει. Ο Ανδρέας Τετέι άνοιξε τον πράσινο λογαριασμό του πριν λίγες ημέρες και το anytime τέρμα του το βρίσκουμε στο 2.49. Πάντα κομβικός για τον ΠΑΟΚ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο 4.10 η επιλογή του να βρει δίχτυα.

Φυσικά δεν περνούν απαρατήρητα και τα bet builder με το combo Over 2,5+Over 8,5 κόρνερ+Over 6,5 κάρτες να συναντάται στο 7.60.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις