ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – Άρης; Τις έχει η winmasters!

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την υπέρβαση, η winmasters έχει τις καλύτερες αποδόσεις!

Μπορεί να μην είναι και το πιο παραδοσιακό ντέρμπι στην Ελλάδα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως το ζευγάρι Παναθηναϊκού και Άρη δεν μας έχει χαρίσει απλόχερα αναμετρήσεις με τεράστιο ενδιαφέρον ανά τα χρόνια.

Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον φυσικά και στις αποδόσεις της winmasters, που δίνει τις καλύτερες προσφορές για το μεγαλύτερο ματς του Σαββατοκύριακου. Πάμε να τις δούμε!

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Ο Παναθηναϊκός θέλει να χτίσει πάνω στη νίκη επί του ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική και να δώσει συνέχεια στην καλή εικόνα που έδειξε στο Ηράκλειο. Θα έχει και τον κόσμο του στο πλευρό του, οπότε δεν προξενεί εντύπωση ο φαβοριτισμός του.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Στο 1.89 βρίσκουμε το «πράσινο» τρίποντο, με τη νίκη του Άρη να προσφέρεται στο 4.55 και την ισοπαλία στο 3.40. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ, με το line της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στο 2. Στο 1.80 το Over, αντί του 2.00 που δίνει το Under.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Βέβαια ντέρμπι στην Ελλάδα χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα δεν γίνεται. Και η winmasters προσφέρει μπόλικες τέτοιες επιλογές. Για παράδειγμα, το combo για G/G και Over 2,5 το συναντάμε στο 3.10.

Από εκεί και πέρα, το anytime τέρμα του Τάσου Μπακασέτα στο ελκυστικό 4.00. Λίγο πιο ψηλά, στο 4.30 δηλαδή, η επιλογή για ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη του Παναθηναϊκού τελικό.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 700 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code MADMARCH.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα