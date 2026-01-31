Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός; Τις έχει η winmasters

Τι κι αν μόλις μπήκε ο Φεβρουάριος… Τέτοια παιχνίδια, όπως αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, κρίνουν ολόκληρες σεζόν. Ακόμη κι αν οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, μιλάμε για ένα ντέρμπι κορυφής, αφού οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται δύο βαθμούς μπροστά τους και θέλουν να στρογγυλοκαθίσουν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Τεράστιο το βαθμολογικό ενδιαφέρον, λοιπόν, και αντίστοιχα μεγάλο και το ενδιαφέρον στις αποδόσεις της winmasters.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Η ομάδα του Νίκολιτς υποδέχεται αυτή του Μεντιλίμπαρ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά με βάση τις τιμές της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας, δεν είναι αυτή που έχει το προβάδισμα. Τον άσο τον συναντάμε στο 2.80, με τη νίκη του Ολυμπιακού να προσφέρεται ελαφώς πιο χαμηλά, στο 2.63. Την ισοπαλία, που δεν θα φέρει το τέλος του κόσμου για κανέναν, τη βρίσκουμε στο 3.30.

Σαφές το προβάδισμα του Under 2,5 όσον αφορά στα γκολ, το συναντάμε στο 1.69 αντί του 2.15 για το Over 2,5.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Ντέρμπι χωρίς συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα πάντως δεν υφίσταται. Άλλη η… γλύκα τέτοιων επιλογών σε τόσο μεγάλα ραντεβού. Τέτοια παιχνίδια έχουν πάντα ένταση και νεύρα αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του στις επιλογές των καρτών. Στο 1.93 το Over 5 για κίτρινες κάρτες, ενώ στο 3.10 συναντάμε το combo για Over 8,5 κόρνερ και Over 4,5 κάρτες.

Τα… μεγάλα κανόνια έχουν πάντα τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα και τέτοια στο ρόστερ τους έχουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός. Στο 2.80 το anytime τέρμα του Λούκα Γιόβιτς, λίγο πιο χαμηλά, στο 2.50, αυτό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις