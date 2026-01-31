ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός; Τις έχει η winmasters

Τι κι αν μόλις μπήκε ο Φεβρουάριος… Τέτοια παιχνίδια, όπως αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, κρίνουν ολόκληρες σεζόν. Ακόμη κι αν οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, μιλάμε για ένα ντέρμπι κορυφής, αφού οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται δύο βαθμούς μπροστά τους και θέλουν να στρογγυλοκαθίσουν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Τεράστιο το βαθμολογικό ενδιαφέρον, λοιπόν, και αντίστοιχα μεγάλο και το ενδιαφέρον στις αποδόσεις της winmasters.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Η ομάδα του Νίκολιτς υποδέχεται αυτή του Μεντιλίμπαρ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά με βάση τις τιμές της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας, δεν είναι αυτή που έχει το προβάδισμα. Τον άσο τον συναντάμε στο 2.80, με τη νίκη του Ολυμπιακού να προσφέρεται ελαφώς πιο χαμηλά, στο 2.63. Την ισοπαλία, που δεν θα φέρει το τέλος του κόσμου για κανέναν, τη βρίσκουμε στο 3.30.

Σαφές το προβάδισμα του Under 2,5 όσον αφορά στα γκολ, το συναντάμε στο 1.69 αντί του 2.15 για το Over 2,5.

 Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Ντέρμπι χωρίς συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα πάντως δεν υφίσταται. Άλλη η… γλύκα τέτοιων επιλογών σε τόσο μεγάλα ραντεβού. Τέτοια παιχνίδια έχουν πάντα ένταση και νεύρα αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του στις επιλογές των καρτών. Στο 1.93 το Over 5 για κίτρινες κάρτες, ενώ στο 3.10 συναντάμε το combo για Over 8,5 κόρνερ και Over 4,5 κάρτες.

Τα… μεγάλα κανόνια έχουν πάντα τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα και τέτοια στο ρόστερ τους έχουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός. Στο 2.80 το anytime τέρμα του Λούκα Γιόβιτς, λίγο πιο χαμηλά, στο 2.50, αυτό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα