Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Derby d’Italia; Τις έχει η winmasters!

Φουλ στην ποδοσφαιρική δράση το Σαββατοκύριακο, φουλ και στα ντέρμπι. Και αυτό ένα πράγμα σημαίνει: «ψωμάκι» για στοίχημα. Ουδείς μπορεί να αγνοήσει τη μεγάλη «μονομαχία» ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους στο πρόγραμμα της Serie A.

Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο διακύβευμα αυτό το παιχνίδι για να το αποκαλέσουμε σπουδαίο. Δύο μεγάλες δυνάμεις της Ιταλίας αναμετρώνται, ανεξάρτητα με το αν η Ίντερ αυτή τη στιγμή καλπάζει προς τον τίτλο και βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, με τους «νερατζούρι» να είναι φαβορί. Στο 2.01 ο άσος τους, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.45 και το «διπλό» της Γιουβέντους στο 4.05.

Στα ντέρμπι, βέβαια, πάντα έχουν τη δική τους γλύκα και οι πιο ιδιαίτερες επιλογές που αφορούν σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Για παράδειγμα, το combo για G/G και Over 8,5 κόρνερ το συναντάμε στο 3.21.

Σημεία όπως το anytime τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες, στο 2.34, και το να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Κεφρέν Τουράμ, στο 3.70, δεν περνούν απαρατήρητα.

