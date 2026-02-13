ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Derby d’Italia; Τις έχει η winmasters!

Φουλ στην ποδοσφαιρική δράση το Σαββατοκύριακο, φουλ και στα ντέρμπι. Και αυτό ένα πράγμα σημαίνει: «ψωμάκι» για στοίχημα. Ουδείς μπορεί να αγνοήσει τη μεγάλη «μονομαχία» ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους στο πρόγραμμα της Serie A.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters

Και φυσικά ούτε και η winmasters που θα δηλώσει ξανά το «παρών» με τις κορυφαίες αποδόσεις που κυκλοφορούν εκεί έξω.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα  

Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο διακύβευμα αυτό το παιχνίδι για να το αποκαλέσουμε σπουδαίο. Δύο μεγάλες δυνάμεις της Ιταλίας αναμετρώνται, ανεξάρτητα με το αν η Ίντερ αυτή τη στιγμή καλπάζει προς τον τίτλο και βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, με τους «νερατζούρι» να είναι φαβορί. Στο 2.01 ο άσος τους, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.45 και το «διπλό» της Γιουβέντους στο 4.05.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Στα ντέρμπι, βέβαια, πάντα έχουν τη δική τους γλύκα και οι πιο ιδιαίτερες επιλογές που αφορούν σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Για παράδειγμα, το combo για G/G και Over 8,5 κόρνερ το συναντάμε στο 3.21.

Σημεία όπως το anytime τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες, στο 2.34, και το να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Κεφρέν Τουράμ, στο 3.70, δεν περνούν απαρατήρητα.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

