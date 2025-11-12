Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη; Η winmasters σε έχει καλυμμένο!

Πολύ μεγάλη η νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι! Πραγματικά πολύ μεγάλη. Δίχως ουσιαστικά τους ψηλούς του και με τον Κένεθ Φαρίντ να παίζει λίγες μόλις ώρες αφότου έγινε «πράσινος», το «τριφύλλι» επικράτησε της Παρί με 101-95.

Μπροστά του, όμως, έχει ακόμη μία δύσκολη έξοδο, πολύ πιο απαιτητική αυτή τη φορά. Η διαβολοβδομάδα της Euroleague για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κλείνει στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ (21:45).

Αναμέτρηση με τεράστιο, όπως αναφέραμε, βαθμό δυσκολίας. Τα προβλήματα κάτω από τη ρακέτα για την ελληνική ομάδα εξακολουθούν να είναι πολλά και απέναντι στους ψηλούς της «βασίλισσας» ενδεχομένως να κοστίσουν.

Στη winmasters η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, με τον άσο να δίνεται στο 1.45. Κοντά στον τριπλασιασμό η νίκη του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή στο 2.83.

Ενδιαφέρον έχουν όμως και οι επιμέρους αγορές κάθε ομάδας, καθώς και το line των πόντων. Το δεύτερο τοποθετείται στο 169,5, με το Over να προσφέρεται στο 1.91 και το Under στο 1.88.

Για όποιον θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το Over 87,5 της Ρεάλ το συναντάμε στο 1.87, ενώ το Over 82,5 του Παναθηναϊκού στο 1.92. Αναφορικά, τέλος, με τα χάντικαπ (εξόχως ενδιαφέροντα στη φετινή Euroleague), στο 1.91 το -5,5 των Μαδριλένων, στο 1.88 το +5,5 των «πρασίνων».

