ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη; Η winmasters σε έχει καλυμμένο!

Δελτία

Πολύ μεγάλη η νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι! Πραγματικά πολύ μεγάλη. Δίχως ουσιαστικά τους ψηλούς του και με τον Κένεθ Φαρίντ να παίζει λίγες μόλις ώρες αφότου έγινε «πράσινος», το «τριφύλλι» επικράτησε της Παρί με 101-95.

Μπροστά του, όμως, έχει ακόμη μία δύσκολη έξοδο, πολύ πιο απαιτητική αυτή τη φορά. Η διαβολοβδομάδα της Euroleague για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κλείνει στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ (21:45).

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters! 

Αναμέτρηση με τεράστιο, όπως αναφέραμε, βαθμό δυσκολίας. Τα προβλήματα κάτω από τη ρακέτα για την ελληνική ομάδα εξακολουθούν να είναι πολλά και απέναντι στους ψηλούς της «βασίλισσας» ενδεχομένως να κοστίσουν.

Στη winmasters η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, με τον άσο να δίνεται στο 1.45. Κοντά στον τριπλασιασμό η νίκη του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή στο 2.83.

Ενδιαφέρον έχουν όμως και οι επιμέρους αγορές κάθε ομάδας, καθώς και το line των πόντων. Το δεύτερο τοποθετείται στο 169,5, με το Over να προσφέρεται στο 1.91 και το Under στο 1.88.

 Combo Nights και Live Challenge με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters! 

Για όποιον θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το Over 87,5 της Ρεάλ το συναντάμε στο 1.87, ενώ το Over 82,5 του Παναθηναϊκού στο 1.92. Αναφορικά, τέλος, με τα χάντικαπ (εξόχως ενδιαφέροντα στη φετινή Euroleague), στο 1.91 το -5,5 των Μαδριλένων, στο 1.88 το +5,5 των «πρασίνων».

105 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό STAR100  

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα