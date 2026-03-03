Ψάχνει το θαύμα η Μπαρτσελόνα με κορυφαίες αποδόσεις από τη winmasters!

Δεν είναι απλό αυτό που θέλει να κάνει η Μπαρτσελόνα. Αλλά το έχει κάνει ξανά. Το 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης τής ήρθε… κατακέφαλα στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών του Copa del Rey κι έτσι η Μπάρτσα θα ψάξει μια νέα… remontada, μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στη σκληροτράχηλη ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε.

Λίγο το κίνητρο, λίγο η έδρα και φυσικά η δυναμική της Μπαρτσελόνα, δεν προκαλεί εντύπωση ο φαβοριτισμός της. Αυτή έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη που προσφέρεται στο 1.49 από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Την ισοπαλία τη συναντάμε στο 5.10 και το «διπλό» των Ροχιμπλάνκος λίγο πιο ψηλά, στο 5.30.

Από εκεί και πέρα, φυσικά και έχει αξία να κοιτάξει κανείς και τα γκολ, αφού προβλέπεται μεγάλη μάχη. Η winmasters έχει τοποθετήσει το line στο 4, δίνοντας προβάδισμα στο Under με 1.80, αντί του Over στο 2.00.

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας και τις πιο ιδιαίτερες επιλογές, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα αξίζουν προσοχή. Πόσω μάλλον σε τέτοια ντέρμπι.

Το Χ2 της Ατλέτικο Μαδρίτης με combo για Under 3,5 τέρματα το βρίσκουμε το πολύ ελκυστικό 5.25, ενώ την πρόκριση της Μπαρτσελόνα στο 8.50.

Από εκεί και πέρα επιλογές όπως ο καταλογισμός κόκκινης κάρτας στο 3.60 και το anytime τέρμα του Λαμίν Γιαμάλ στο 2.10 δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες

