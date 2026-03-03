ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ψάχνει το θαύμα η Μπαρτσελόνα με κορυφαίες αποδόσεις από τη winmasters!

Ψάχνει το θαύμα η Μπαρτσελόνα με κορυφαίες αποδόσεις από τη winmasters!

Δεν είναι απλό αυτό που θέλει να κάνει η Μπαρτσελόνα. Αλλά το έχει κάνει ξανά. Το 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης τής ήρθε… κατακέφαλα στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών του Copa del Rey κι έτσι η Μπάρτσα θα ψάξει μια νέα… remontada, μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στη σκληροτράχηλη ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε.

Σπουδαίο ραντεβού με σπουδαίες – φυσικά – αποδόσεις από τη winmasters! Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

Λίγο το κίνητρο, λίγο η έδρα και φυσικά η δυναμική της Μπαρτσελόνα, δεν προκαλεί εντύπωση ο φαβοριτισμός της. Αυτή έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη που προσφέρεται στο 1.49 από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Την ισοπαλία τη συναντάμε στο 5.10 και το «διπλό» των Ροχιμπλάνκος λίγο πιο ψηλά, στο 5.30.

Από εκεί και πέρα, φυσικά και έχει αξία να κοιτάξει κανείς και τα γκολ, αφού προβλέπεται μεγάλη μάχη. Η winmasters έχει τοποθετήσει το line στο 4, δίνοντας προβάδισμα στο Under με 1.80, αντί του Over στο 2.00.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας και τις πιο ιδιαίτερες επιλογές, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα αξίζουν προσοχή. Πόσω μάλλον σε τέτοια ντέρμπι.

Το Χ2 της Ατλέτικο Μαδρίτης με combo για Under 3,5 τέρματα το βρίσκουμε το πολύ ελκυστικό 5.25, ενώ την πρόκριση της Μπαρτσελόνα στο 8.50.

Από εκεί και πέρα επιλογές όπως ο καταλογισμός κόκκινης κάρτας στο 3.60 και το anytime τέρμα του Λαμίν Γιαμάλ στο 2.10 δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 700 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code MADMARCH

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα